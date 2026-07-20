Ordu'da Yaz Okulu Öğrencilerine Piknik - Son Dakika
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Ordu'da Yaz Okulu Öğrencilerine Piknik

Ordu\'da Yaz Okulu Öğrencilerine Piknik
20.07.2026 16:08
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TÜGVA'nın düzenlediği piknikte 2 bin öğrenci oyunlar ve etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Ordu'da yaz okullarında eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenci, düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya gelerek, çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okulunda eğitim gören öğrenciler için piknik ve eğlence programı düzenlendi. Perşembe ilçesinde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) piknik alanında düzenlenen etkinlikte öğrenciler güzel vakit geçirdi. Yaklaşık 2 bin öğrenci ile ailelerin de katıldığı etkinlikte yemek ikramı yapılırken, çeşitli oyunlar düzenlendi.

TÜGVA Ordu İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, il genelinde 3 bin öğrenci ile yaz okulunu sürdürdüklerini ve 2 bin öğrenciyi piknikte bir araya getirdiklerini belirterek, "Çocuklarımız eğlenceli oyunlar, etkinlik ve yarışmalarla eğlendiler ve burada yaz okulunun heyecan ve aksiyonunu tekrardan yaşamış oldular. Şenliğimizin amacı, çocuklarımızın birbiriyle uyumunu ve dayanışmayı artırmak, aynı zamanda yaz okullarını daha eğlenceli bir hale getirebilmek. Bugün burada yaklaşık 2 bin öğrencimiz ile şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Çok şükür velilerimizden de güzel teveccühler var, yaklaşık 700 de velimiz burada" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise piknik yapıp çeşitli oyunlar oynadıklarını belirterek, güzel vakit geçirdiklerini söylediler. - ORDU

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Eğitim, Yaşam, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Yaz Okulu Öğrencilerine Piknik - Son Dakika

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