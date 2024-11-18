Ordu'da Yol Çalışmalarıyla Ulaşım Konforu Artıyor

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Ordu'da yolların konforu arttırılıyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen beton ve sıcak asfalt yol çalışmaları ile yolların konforu arttırılıyor.

Zorlu ve engebeli Ordu coğrafyasında ulaşım seferberliğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları modern ve konforlu yol ağlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Çatalpınar ilçesi Karahamza Mahallesi Karapınar mevkiinde de bir süre önce asfalt çalışması başlatan ekipler, 2 kilometrelik yolda çalışmalarını tamamladı. Korgan karayoluna bağlantı sağlayan güzergahta yapılan çalışmalar vatandaşların da yüzünü güldürdü.

Yıllardır özlemle bekledikleri hizmete kavuşan vatandaşlar, kendilerini tozdan ve çamurdan kurtaran Büyükşehir ekiplerine ve Başkan Güler'e teşekkür etti.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi geride kalan 5,5 yılda Çatalpınar ilçesinde 24,80 kilometre sıcak asfalt, 37,10 kilometre emisyon asfalt ve 6,15 kilometre beton yol çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla ilçede ulaşım sorunu büyük ölçüde çözüldü.