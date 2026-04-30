Ordu Millet Düzü projesi yükseliyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında şehrin hafızasında önemli bir yere sahip Millet Düzü projesi yükseliyor.

Altınordu ilçesinde, bir dönem Çarşamba pazarı olarak bilinen alan, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla sağlam temeller üzerinde modern bir yaşam alanı olarak yeniden şekilleniyor. Projede altyapı çalışmalarının en kritik aşamalarından biri olan fore kazık imalatlarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına geçildi. Bu kapsamda ekipler temel beton döküm çalışmalarına başladı. Ticaret merkezi ve yer altı otoparkı olarak planlanan proje, çevredeki tarihi yapılarla uyumlu modern bir mimari anlayışla tasarlandı. Çalışmada estetik ve işlevsellik ön planda tutuldu.

Toplam 5 bin 700 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek projede 1 restoran binası, 43 dükkan ve 14 ofis yer alacak. Ayrıca yer altında 2 katlı, 241 araç kapasiteli kapalı otopark bulunacak. Üst kısmı ise meydan olarak vatandaşların kullanımına sunulacak. - ORDU