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'Ordu'nun peribacaları' karlar altında - Son Dakika

'Ordu'nun peribacaları' karlar altında

31.01.2022 14:25

'Ordu'nun peribacaları' karlar altında Ordu'nun peribacaları olarak anılan kayalıklar karla ayrı bir güzelliğe büründü.

'Ordu'nun peribacaları' karlar altında

ORDU - Ordu'nun peribacaları olarak anılan kayalıklar karla ayrı bir güzelliğe büründü.

Kabadüz ilçesi Dişkaya Mahallesi'nde bulunan ve peribacalarına benzerliğiyle adından sıkça söz ettiren Dişkaya Kayalıkları görenleri mest ediyor. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan kayalara ulaşım kolay olmasının yanında zirvesinde sarnıç bulunuyor.

Dişkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Başköy, kayalara ulaşımın kolay olması nedeniyle çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Mahallenin en üst noktasında bulunan kayaların peribacalarını anımsattığını dile getiren Başköy, "Mahallemin sınırları içerisinde ulaşımı kolay doğal bir güzellik var. Zirve bir noktada bulunan kayalar esen rüzgarlarla aşınarak peribacalarına benzemiş. Yağan karla ise ayrı bir güzelliğe büründü" dedi.

'Ordu'nun peribacaları' karlar altında
'Ordu'nun peribacaları' karlar altında
'Ordu'nun peribacaları' karlar altında

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Hisarcık, Kabadüz, Başköy, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Ordu'nun peribacaları' karlar altında - Son Dakika


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