Ordu Perşembe ilçesinde sıcak asfalt çalışması tamamlandı

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Ordu'nun 'Sakin Şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde, 2 mahalleyi sahil kesimine bağlayan yolda Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde, Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili olan Ordu'da 2 bin 200 km yolu asfalt ve beton yol ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hamlesi ile şehrin yol sorununu çözmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Perşembe ilçesinde Boğazcık ve Aziziye Mahallesi'ni sahil bağlantı yoluna bağlayan 2 kilometre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yol ağında başlatılan sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Hizmetten memnun olan mahalle sakinleri, kendilerine modern ulaşımın kapılarını aralayan Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek, "Çok güzel bir hizmet. Daha önce yollarımız çok kötüydü. Ulaşımda güçlük çekiyorduk. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımızdan razı olsun" şeklinde konuştu. - ORDU