Ordulular Sevgi Derneği, Samsun basını ile buluştu

03.05.2026 13:36  Güncelleme: 13:45
Samsun'da faaliyet gösteren Ordulular Sevgi Derneği, şehrin dinamikleriyle bağını güçlendirmek ve gelecek vizyonunu paylaşmak amacıyla basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

İlkadım Belediyesi bünyesinde işletilen Ihlamur Kafe'de düzenlenen programda konuşan dernek Başkanı İlknur Yılmaz Yeşilova, derneğin 19 Mayıs 2009 tarihinde Samsun'da 'memleket hasretini güce dönüştürmek' amacıyla kurulduğunu belirtti. Derneğin sadece bir hemşehri platformu olmadığını vurgulayan Yeşilova, öğrenci burslarından sosyal sorumluluk projelerine, festivallerden kültürel buluşmalara kadar geniş bir yelpazede Samsun ve Ordu arasında gönül köprüleri kurduklarını kaydetti.

2025 yılında gerçekleştirilen genel kurulda yeniden başkanlığa seçildiğini hatırlatan Yeşilova, yeni döneme ilişkin hedeflerini de paylaşarak, basın mensuplarının şehir yaşamındaki önemine de değindi. Basını, 'toplumun sesi ve şehrin hafızası' olarak tanımlayan Yeşilova, "Projelerimizin geniş kitlelere ulaşmasında basının desteği son derece kıymetli. Objektif bakışınız ve güçlü kaleminiz yolumuzu aydınlatacaktır" ifadelerini kullandı.

7 Haziran tarihinde büyük bir Ordulular buluşması gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Yeşilova, organizasyonun yalnızca hemşehrilere değil, tüm Samsun halkına hitap edecek şekilde kurgulanacağını kaydetti.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ile çok sayıda basın mensubunun katıldığı program, yapılan görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

