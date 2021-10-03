Ören Camii imece ile ışıl ışıl oldu - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanırken, Ören Camiinde de minarenin ışıkları yenilendi.

Burhaniye'de 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Grevlileri Haftası başlarken, camilerde de çeşitli etkinlikler yapılmaya başlandı. Turistik Ören Mahallesi Caminde de minarenin eksik olan lambaları tamamlandı. Cemaatin desteğiyle satın alınan lambalar cami cemaatinden Halil Yumuştu tarafından yerine takılırken, cami ışıl ışıl oldu. Caminin eksikliklerinin imece ile giderildiğini anlatan İmam Kadir Özdemir, "Caminin minaresi ışıl ışıl oldu. Daha öncede caminin halıları hayırsever işadamı tarafından yenilenmişti. Cemaatimizin büyük desteğini görüyoruz. Destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR