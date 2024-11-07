Organ Bağışı Farkındalık Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
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Organ Bağışı Farkındalık Sempozyumu Düzenlendi

Organ Bağışı Farkındalık Sempozyumu Düzenlendi

Erzurum'da düzenlenen sempozyumda organ bağışının topluma katkıları vurgulandı.

07.11.2024 11:54
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Organ bağışının toplumda yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi ve Hemşirelik Fakültesi iş birliğiyle "Her Bağış Filizlenen Yeni Bir Hayattır: Organ Bağışı Farkındalık Sempozyumu" düzenlendi.

Organ bağışının toplumda yaygınlaştırılmasını ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefleyen sempozyumda, organ bağışının sağlık alanındaki önemi uzmanlar tarafından detaylandırıldı.

Organ Bağışının Toplum İçin Önemi Vurgulandı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyuma; Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu Grup Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ve çok sayıda akademisyen, doktor ve öğrenci katıldı. Etkinlikte organ bağışının ve naklinin toplumsal yararları, alanında uzman isimler tarafından katılımcılara aktarıldı.

Sempozyumun açılışında, organ bağışının topluma kazandırdığı faydalar ve organ nakli süreçlerinin ülke sağlık sistemine katkıları ele alındı. Etkinlikte gösterilen videolarda, organ bağışının hayat kurtarıcı rolü vurgulandı. Katılımcılara, organ bağışının yeni hayatlara umut olmasının önemi görsel anlatımlarla sunuldu.

Uzmanlardan Bilgilendirici Sunumlar

Sempozyumda, organ bağışı ve nakli konusundaki önemli gelişmeler üzerine sunumlar yapıldı. Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk, "Atatürk Üniversitesinde Organ Nakli: Son 20 Yılda Neler Yapıldı?" başlıklı konuşmasında, üniversitenin organ nakli alanındaki önemli çalışmalarını paylaştı. Prof. Dr. Öztürk, son yıllarda yapılan başarıları ve gelecekteki hedefleri katılımcılara aktardı.

Beyin ölümünün organ bağışı sürecindeki kritik rolünü anlatan bir diğer önemli konuşma, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazım Doğan'dan geldi. Prof. Dr. Doğan, "Organlarımı Benden Ne Zaman Alacaklar? Beyin Ölümü" başlıklı sunumunda, beyin ölümünün tıbbi açıdan tanımını yaparak, organ bağışı sürecindeki önemini vurguladı.

Erzurum Şehir Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Ayşe Nur Daş ise "Hayata Bırakacağınız En Güzel İz: Organ Bağışı" başlıklı konuşmasında, organ bağışının bireyler ve toplum üzerindeki derin etkilerini ele aldı. Dr. Daş, organ bağışının bir insanın hayatına nasıl dokunabileceğini anlatarak, organ bağışının yaygınlaştırılmasının önemini bir kez daha hatırlattı.

Programın kapanış bölümünde, Atatürk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organ Nakli Kliniğinden Uzm. Hemşire Zühal Yetiş Demir, "Organ Nakli Sonrası Hasta Bakımı: Deneyim Paylaşımı" başlıklı sunumunda, organ nakli sonrası hasta bakımına dair deneyimlerini paylaştı. Demir, nakil sonrasında yaşanan zorlukları ve bu süreçte sağlanan bakımın hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini katılımcılarla paylaştı.

Organ Bağışının Hayat Kurtarıcı Rolü Bir Kez Daha Hatırlatıldı

Organ bağışı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen sempozyum, uzman isimlerin katkılarıyla başarılı bir şekilde gerçekleşti. Etkinlik sonunda, konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edilerek, katılımcıların organ bağışının önemi üzerine düşünmeleri sağlandı. Sempozyum, hem sağlık çalışanlarına hem de genel halka organ bağışının hayat kurtarıcı rolünü bir kez daha hatırlattı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen program, Sempozyum Başkanlarından Prof. Dr. Zeynep Karaman Özlü'nün kapanış konuşması ve ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Organ Bağışı Farkındalık Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika

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