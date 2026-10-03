Orhan Dinç, Bodrum Deniz Ticaret Odası başkanlığına 166 oyla 3. kez seçildi - Son Dakika
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Orhan Dinç, Bodrum Deniz Ticaret Odası başkanlığına 166 oyla 3. kez seçildi

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Orhan Dinç, Bodrum Deniz Ticaret Odası başkanlığına 166 oyla 3. kez seçildi
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İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi seçiminde mevcut başkan Orhan Dinç, kullanılan 166 oyun tamamını alarak 3. kez başkan oldu. Oda binasında 09.00-17.00 arasında yapılan oylamada 449 seçmen hakkı bulunurken Dinç, yeni dönemde deniz turizmini geliştirmeyi hedefliyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, mevcut başkan Orhan Dinç'in tek aday olduğu seçimde sandık başına gitti.

Bugün oda binasında sabah saat 09.00'da başlayan seçimde üyeler akşam saat 17.00'a kadar oy kullandı. Seçim sonucunda kullanılan 166 oyun tamamını alan Orhan Dinç 3'üncü kez başkan oldu. Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada "4 yıllık görev süremizi doldurduk. 4 yılda bir yapılıyor seçimlerimiz. 449 adet seçmen olma hakkına kazanan üyelerimiz var. Tabi sezon da bir yandan da devam ediyor. Bodrum'da olmayan, telefonla arayan, desteklerini telefonla bildiren üyelerimiz de var. Burada olan herkes geliyor, sağ olsun, ilgi gösteriyorlar. Fethiye şube, Marmaris şube ve Bodrum şube olmak üzere Muğla ilimizde 3 tane deniz ticaret odası şubemiz var. Türkiye genelinde de 9 tane var. Şu anda aynı zamanda da eş zamanlı olarak da Fethiye'de de oylama işlemi devam ediyor. Burada da biz hem Bodrum'un hem de Milas'ın Deniz Ticaret Odası temsilciliğini yapıyoruz. İki ilçemizin de denizcilik sektörünü temsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemle ilgili de mesajlar veren Orhan Dinç; "Zor dönemlerden geçiyoruz ülke olarak. Deniz turizminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, ülkemiz için ne kadar çok kilit bir noktada olduğunu biliyoruz. Bu bilinç ve bu sorumlulukla beraber denizciliğimizi geliştirmek, faaliyetlerimizi arttırmak, üyelerimizin ticaretini arttırmak için de görevlerimize devam ediyoruz. Tabii ki yeni projelerimiz de var, devam eden projelerimiz var. Sizlerin de bildiği üzere ayın 14'ünde bir Bodrum Boat Show ikincisini düzenleyeceğiz hep beraber inşallah. Onun hazırlıkları şu anda Bodrum'da görmüşsünüzdür, çadır ve stat kurulumları başladı. Dolayısıyla Bodrum Boat Show'un sadece Bodrumumuz için değil, Türk denizciliği için merkezi noktada olduğunu ve ilerleyen yıllarda da ülkemiz için çok önemli bir noktada olacağını düşünüyoruz. Yat imalatı, bakımı, onarımı, marinalarımız, yan sektörümüz, mavi yolculuğumuz denizcilik anlamında denizcilik ekonomisinin anlamında bu Boat Show'un her sektörümüze katkı sağlayacağını ve tekrar özlenen eski ekonomik anlamdaki ivmeyi kazanacağını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Orhan DinçDenizcilikEkonomiTurizmBodrumİmeakYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Orhan Dinç, Bodrum Deniz Ticaret Odası başkanlığına 166 oyla 3. kez seçildi - Son Dakika
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