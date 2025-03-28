Orhaneli Belediye Başkanı Tayır, Bayram Öncesi Personeli Ziyaret Etti - Son Dakika
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Orhaneli Belediye Başkanı Tayır, Bayram Öncesi Personeli Ziyaret Etti

Orhaneli Belediye Başkanı Tayır, Bayram Öncesi Personeli Ziyaret Etti

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Ramazan Bayramı öncesinde belediye birimlerini ve şantiyeyi ziyaret ederek personeli kutladı ve birlik mesajları verdi.

28.03.2025 11:30  Güncelleme: 11:33
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Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Ramazan Bayramı öncesinde belediye birimlerini ve belediye şantiyesini ziyaret ederek personelle bayramlaştı.

Belediye çalışanlarıyla tek tek görüşerek bayramlarını kutlayan Başkan Tayır, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Samimiyet, huzur ve güven içerisinde Orhanelimiz için hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Tayır, Ramazan Bayramının tüm Orhaneli halkına sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orhaneli Belediye Başkanı Tayır, Bayram Öncesi Personeli Ziyaret Etti - Son Dakika

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