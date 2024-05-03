Orhaneli Belediyesi düğün salonu evlenecek gençlere ücretsiz - Son Dakika
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Orhaneli Belediyesi düğün salonu evlenecek gençlere ücretsiz

Orhaneli Belediyesi düğün salonu evlenecek gençlere ücretsiz

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'ın evlenecek gençlere düğün salonu ücretsiz vaadi bugün yapılan meclis toplantısında AK Parti grubunun teklifi ile belediye meclisinin oy birliği ile hayata geçirildi. Gençlere müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, 'Gençlerimize vaadimiz olan 'Evlenecek genç kardeşlerimize ücretsiz düğün salonu' sözümüzü grubumuzun teklifiyle meclisimizin oy birliği ile hayata geçirdik. Evlenecek gençlerimize mutluluklar dilerim. Hayırlı olsun' dedi.

03.05.2024 10:33  Güncelleme: 10:36
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Orhaneli Belediyesinin düğün salonu evlenecek gençlere ücretsiz olacak.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'ın evlenecek gençlere düğün salonu ücretsiz vaadi bugün yapılan meclis toplantısında AK Parti grubunun teklifi ile belediye meclisinin oy birliği ile hayata geçirildi. Gençlere müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Gençlerimize vaadimiz olan "Evlenecek genç kardeşlerimize ücretsiz düğün salonu" sözümüzü grubumuzun teklifiyle meclisimizin oy birliği ile hayata geçirdik. Evlenecek gençlerimize mutluluklar dilerim. Hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orhaneli Belediyesi düğün salonu evlenecek gençlere ücretsiz - Son Dakika

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