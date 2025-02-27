Orhaneli Belediyesi Yeni Çöp Araçları ile Temizlik Hizmetlerini Güçlendiriyor

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Orhaneli Belediyesi, temizlik hizmetlerinin daha etkin şekilde yerine getirilmesi hedefiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği ile dört adet yeni çöp aracı satın aldı.

Temizlik hizmetlerinin çevre temizliği ve toplum sağlığı açısından önemine değinen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Belediye envanterine kazandırılan yeni araçlarla daha hızlı ve verimli temizlik hizmeti verileceğini belirtti. Başkan Tayır, "Geçmiş dönemde çöp toplama hizmetinde kullanılan kiralık araçlar bulunmaktaydı. Bu kiralık araçların kira bedelleri de, büyükşehir meclis kararı gereğince, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenmekteymiş. Ancak 31 Mart 2024 tarihinde seçilen yeni yönetim döneminde bu araçların kira bedellerini ödemeyince yüklenici firma araçları hizmetten çekeceğini tarafımıza iletti. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve bürokratlara defaten bu durumu ileterek araçların hizmetten çekilmesi durumunda temizlik hizmetinde aksamalar yaşanacağını, halk ve çevre sağlığı açısından sıkıntılar oluşacağını söyledik. Söz konusu ödeme yapılmadığından yüklenici firma araçlarını hizmetten çekti. Bizler eski çöp araçlarını tamir ederek 4 ay boyunca çöp toplama hizmetini zor şartlarda sürdürmek zorunda kaldık. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz, Osman Mesten ve diğer vekillerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler sonucu aldığımız destekle bu gün bu araçları ilçemize kazandırmış olduk. Ben ilçem adına hepsine teşekkür ediyorum. Hani atalarımız demiş ya 'Kötü komşu insanı ev sahibi yapar' diye. Bizdeki de o hesap. Büyükşehir Belediyesinin Meclis Kararına rağmen hizmet etmemesi de Belediyemizi araç sahibi yanmıştır. Hayırlı olsun inşallah" dedi.

Alınan araçların hizmete girmesi ile ilgili yapılan törene, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Osman Mesten, AK Parti İl Başkan Vekili Kamil Bayramiç, İl Başkan Yardımcısı Cem Kürşat Hasanoğlu, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Başak, MHP İlçe Başkanı Cemil Ar, İyi Parti İlçe Başkanı Veyis Sevinç, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA