Orhangazi Belediye Başkanı Konuşurken Deprem Oldu

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir toplantı esnasında Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, kürsüde depremle ilgili konuşurken 3.6 şiddetinde deprem oldu. Salonda depremi hissedenler arasında kısa süreli panik yaşanırken, Bekir Aydın, "Depremi konuşurken deprem oldu. Allah ülkemizi felaketlerden korusun" diyerek konuşmasına devam etti.

Orhangazi'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katılımı ile Nadır Tesisleri'nde Orhangazili muhtarlar, STK temsilcileri ve hemşehri dernekleri ile gerçekleşen buluşmada kürsüde konuşma yapan Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın konuşmasının bir bölümünde deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm vurgusu yaptığı esnada Gemlik merkezli 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Salonda depremi hissedenler arasında kısa süreli panik yaşanırken, Bekir Aydın "Depremi konuşurken deprem oldu. Allah ülkemizi felaketlerden korusun" deyip konuşmasına devam etti.

Programda Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın konuşma yaptığı esnada ise Gemlik merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Konuşmasında deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm anlatıldığı esnada aynı anda saat 10.45'te Gemlik depremi yaşandı. Toplantı salonunda da hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Belediye başkanı Bekir Aydın, "Tam depremi konuşurken, deprem oldu. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun" diyerek konuşmasına devam etti. - BURSA