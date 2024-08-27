Yerel

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar çerçevesinde Orhangazi'de su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üst bölgeleri, Hürriyet Mahallesi tamamı, Tekke Mahallesi üst bölgeleri, TOKİ 1-2-3. Etap ve Camikebir Mahallesi üst bölgelerinde 28 Ağustos 2024 tarihinde 00.10-23.50 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA