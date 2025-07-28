ÖRKOOP\'un Yeni Başkanı Çetin Kapucu

Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde (ÖRKOOP) yeni Başkan Çetin Kapucu oldu. Seçimin ardından konuşan Kapucu: "Kazanan üreticimizin iradesi oldu" dedi.

Bölgedeki süt üreticilerini temsil eden S.S. Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde (ÖRKOOP) 24 Mayıs'taki olaylı kongre sonrası ertelenen seçimli genel kurulu yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri gözetiminde Nazilli İstiklal İlkokulu'nda gerçekleştirilen seçimli genel kurulda mevcut başkan Ünal Önal ile 2014-2018 yılları arasında başkanlık yapan eski başkan Çetin Kapucu tekrar karşı karşıya geldi.

Geç saatlere kadar oy sayımı sürdü

Vekalet oylar ve organizasyon sorunları nedeniyle dört saat gecikmeli olarak tamamlanan oy verme işlemi saat 21.00 civarında başladı. 4 bin 050 üyesi olan kooperatifte toplamda 10 sandıkta oylar kullanıldı. Gece yarısı saat 01.00 sıralarında oy sayım işlemi tamamlanarak seçim sonuçlandı.

3 bin 306 üye oy kullandı

Sayılan oylar sonunda ilk 7 sandıkta beyaz listeli Çetin Kapucu önde tamamlarken, son üç sandıktan mevcut Başkan Ünal Önal mavi liste ile önde çıktı. 3 bin 306 oy kullanılan seçimde Çetin Kapucu bin 735, Ünal Önal ise bin 552 oy alırken 19 oyda geçersiz sayıldı. Bu sonuçlara göre Çetin Kapucu ÖRKOOP'un yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

"Kazanan üreticimizin iradesi oldu"

Başkan Çetin Kapucu, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada emek veren herkese ve üreticilere teşekkür ederek: "Öncelikle çok değerli basın mensuplarımıza, Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine, divan heyetine ve çok değerli ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Seçimlerin kazananı ÖRKOOP üreticisi oldu. O hakkı yenen üreticimiz bugün geldi hesap sordu arkadaşlar. Bundan sonraki çalışmalarımız; ortaklarımızın hakkını korunduğu, çiftinin en iyi şekilde temsil edildiği bir kooperatif için olacak. Bugün burada kazanan üreticimizin iradesi oldu" dedi.

Çetin Kapucu başkanlığındaki yönetim kurulunda Nuri Özpınar, Yılmaz Özaslan, Hüseyin Koç, Metin Akdeniz, denetim kurulunda Selim Aydın, Ali Özdeş, Ali Küçük yer alırken, üst birlik delegeleri Ahmet Ertürk, Hüseyin Karabıyıklı, Ali Ünal, Hasan Ali Özenel ve Mehmet Ulusan oldu. - AYDIN