Orman Faaliyetleri İncelemesi - Son Dakika
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Orman Faaliyetleri İncelemesi

Orman Faaliyetleri İncelemesi
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Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Bandırma'daki ormancılık çalışmalarını yerinde inceledi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ormancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

Musa Şen, Bandırma Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında kurum bünyesindeki iş makineleriyle tesis edilen orman yolunda incelemelerde bulundu. Şen, Emreköy Orman Deposundaki çalışmaları ve Orman Genel Müdürlüğü ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, işletme müdürlüğünde çalıştırılacak hükümlülerin konaklayacağı alandaki hazırlıkları da yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında İşletme Müdürü Hasan Açık'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Şen, orman yollarının ormanların sürdürülebilirliği ve muhtemel orman yangınlarıyla mücadeledeki önemine dikkat çekti.

Şen, ormanların bakımı sırasında üretilen emvallerin ülke ekonomisine kazandırıldığı orman depolarındaki çalışmaların, Orman Genel Müdürlüğünün çalışma anlayışını yansıttığını belirterek, yürütülen faaliyetlerin güncel mevzuat ve standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesini istedi.

Silvikültür Şube Müdürü Faruk Tuna Yüksek'in eşlik ettiği incelemelerde, işletme müdür yardımcıları ve ilgili işletme şefleri de hazır bulundu.

İncelemelerini hükümlülerin konaklayacağı alanda tamamlayan Şen, İşletme Müdürü Hasan Açık ve ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Musa Şen, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orman Faaliyetleri İncelemesi - Son Dakika

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