Orman işçileri ücretlerinin artırılmasını istiyor - Son Dakika
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Orman işçileri ücretlerinin artırılmasını istiyor

13.05.2022 11:20
Orman işçileri ücretlerinin artırılmasını istiyor

Oltu ve Olur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olarak üretim yapan 80 orman işçisi ücretlerinin iyileştirilmesi için Oltu Orman İşletme Müdürlüğü'nde toplandı.

Oltu ve Olur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olarak üretim yapan 80 orman işçisi ücretlerinin iyileştirilmesi için Oltu Orman İşletme Müdürlüğü'nde toplandı.

Maliyetlerinin geçmiş yıllara göre bir hayli artması sebebiyle bugünkü verilen ücretlerin üretim maliyetini dahi karşılamadığını dile getiren orman işçileri Orman Genel Müdürlüğü'nden fiyatlarının artırılması yönünde Oltu Orman İşletme Müdürü Ömer Abak'tan talepte bulundu.

Oltu Ayvalı Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda orman işçilerinden biri olan Musa Demir, "Fiyatlar çok düşük. Normalde mazotun 6 lira olduğu dönemde 200 liraya yaptığımız ücretimi bugün mazot 24 lira ve yine bize 300 liraya yaptırmaya çalışıyorlar. Biz devlete çalışmak istiyoruz, devletimiz kazansın. Bugün ağaç depoda 3 bin liraya satılıyor ama bizden 300 liraya depoya getirilmesi isteniyor. Soyması, kesmesi, nakliyesi her şeyi içinde. Bugün bir işçi 300 liraya çalışıyor. Hiçbir şey yemesek bir peynir 100 lira. 4 kişiyle hesapladığında bir defa sofrada bitiyor. Bir adet hızar zinciri 280 lira. Bir eğe alıyorsun 15 lira. Bir çift eldiven 50 lira. Biz bunun altından kalkamıyoruz. Devlet kazanacaksa köylü vatandaş da kazansın. Son çare olarak bu fiyatlar karşısında hepimiz işi bırakmak zorunda kalacağız" dedi. - ERZURUM

Orman işçileri ücretlerinin artırılmasını istiyor
Orman işçileri ücretlerinin artırılmasını istiyor

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Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Musa Demir, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Orman işçileri ücretlerinin artırılmasını istiyor - Son Dakika


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