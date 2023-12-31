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Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında düzenlenen istişare toplantısında, mesleğin gelişimi, çalışma şartları ve imkanları, sosyal hakların iyileştirilmesi ve istihdam imkanları konuları ele alındı.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti
31.12.2023 - 11:09,
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Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Erzurum Şube Başkanı Tekin Işık ile birlikte Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay'ı ziyaret etti.

Genel Başkan Hasan Türkyılmaz, Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan Orman Mühendisleri ile bir araya gelmek üzere düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Gerçekleştirilen toplantıya, OMO Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz'ın yanı sıra; Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Selami Öksüz, Erzurum Şube Başkanı Tekin Işık, Toç Bir-Sen Şube Başkanı İsmail Ercoşkun, Öz Orman- İş Sendikası Bölge Başkanı İmdat Dallı, Erzurum Orman Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, Orman Mühendisleri ve serbest Orman Mühendisleri katıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü Yaşar Öztaş Eğitim Merkezinde yapılan Orman Mühendisleriyle buluşma toplantısında; mesleğin gelişimi, çalışma şartları ile imkanları yapılan ve yapılması talep edilen düzenlemeler, çalışanların sosyal haklarının iyileştirilmesi, istihdam imkanlarının sağlanması konusunda bilgilendirme ve değerlendirilmeler yapıldı. Orman Mühendisleri Odası çalışmaları kazanımları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Genel Başkan Hasan Türkyılmaz, meslektaşların görüş ve önerilerini dinleyerek bu konuları gündeme getireceğini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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