Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Yerel

Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Toplantısı

Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Toplantısı

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Konuklu Mahallesi'nde yangın öncesi ve anı için bilgilendirdi.

21.01.2025 11:43
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Aydın Orman İşletme Müdürlüğü orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele konusunda kırsalda yaşayan vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirme toplantılarına devam ederken ekipler son olarak Konuklu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nün orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele konusunda düzenlediği toplantılar, bölge halkının yangınlara karşı hazırlıklı olmasına ve afet durumlarında doğru adımları atmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda kırsal Konuklu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen ekipler halkı bilgilendirildi. Toplantıda orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken önlemler, yangın anında yapılması gerekenler ve orman yangınlarına karşı çevresel bilincin artırılması gerektiği vurgulandı. Ekipler yangınların sadece ormanları değil, aynı zamanda çevredeki yaşam alanlarını da tehdit ettiğini belirterek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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