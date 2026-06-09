Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Ziyareti - Son Dakika
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Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Ziyareti

Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Ziyareti
09.06.2026 12:33
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Anamur'da orman yangınlarına karşı farkındalık artırılması için müftülük ziyaret edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Anamur İlçe Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ı makamında ziyaret etti.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İshak Kacır'ın da katıldığı ziyarette, çevre bilincinin geliştirilmesi, ağaçlandırma çalışmaları, ormanların korunmasına yönelik tedbirler ve toplum yararına gerçekleştirilebilecek sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yükselen orman yangını riskine dikkat çekilerek, ormanların korunmasının yalnızca ilgili kurumların değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Mersin Valiliğinin 2026/2 sayılı genel emri kapsamında, 15 Mayıs-30 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı. Ayrıca ormanlık alanlarda ve çevresinde mangal, semaver ve ateş yakılmasına, piknik yapılmasına izin verilmediği belirtildi.

Yetkililer, anız yakılması, tarla ve bahçe temizliğinden kaynaklanan bitki örtüsünün yakılması ile kıvılcım oluşturabilecek ekipmanların kontrolsüz kullanımının da yasak kapsamında bulunduğunu ifade etti.

Ziyarette, Mersin Valiliği genel emrinin 9'uncu maddesi doğrultusunda camilerde gerçekleştirilen vaaz ve cuma hutbelerinde vatandaşların orman yangınları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların artırılması kararlaştırıldı. Din görevlilerinin yaz dönemi boyunca ormanlara giriş yasağı, ateş yakma yasağı ve yangınların çevreye, canlılara ve milli servete verdiği zararlar konusunda cemaati düzenli olarak bilgilendireceği bildirildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, nazik ziyaretlerinden dolayı Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilerken, Yıldırım da misafirperverliğinden dolayı Müftü Fidan'a teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orman Yangınlarına Karşı Farkındalık Ziyareti - Son Dakika

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