Ormanağzı Kadınları\'ndan Kaymakam Kalkan\'a Ziyaret

Erzurum'un Olur ilçesinde ilçeye ilk defa atanan kadın kaymakam Semanur Kalkan göreve başlamıştı. İlçeye bağlı Ormanağzı Mahallesi'nin kadınları, Kaymakam Kalkan'a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Olur ilçesinde ilk defa kadın kaymakam atanmasının ardından büyük mutluluk yaşayan Ormanağzı Mahallesi kadınları, Kaymakam Semanur Kalkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Havva Aktürk, Nurcan Özmen, Gönül Aktürk ve Şükran Kalkan öncülük etti. Kadınlar, yanlarında getirdikleri çeyiz bohçasını ve yöresel ürünleri Kalkan'a hediye etti. Çeyiz bohçasında mahalle kadınlarının genç kızlar için el emeğiyle hazırladığı Karnavas bezinden başörtüsü, sehpa örtüsü, iğne oyası yazmalar ve patikler yer aldı. Ayrıca Ormanağzı'na özgü karnavas dut pekmezi, dut pestili, keş, ceviz ve kayısı reçeli de hediye edilen yöresel ürünler arasında yer aldı. Ziyaret sırasında samimi bir ortamda kahve içilerek sohbet edildi. Mahalle kadınları, Kalkan'ı köylerine davet ederek misafir etmek istediklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Semanur Kalkan şu ifadeleri kullandı:

"Buranın kadınlarıyla aynı kültüre sahibiz. Getirdikleri hediyeler çok kıymetli, el emeği göz nuru ürünler. Benim için emek verip hazırlamışlar, her biri için ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İnşallah köyümüzde bir araya geldiğimizde bu ürünlerle ilgili girişimci ruhla neler yapabiliriz, daha detaylı konuşuruz."

Ormanağzı Mahallesi sakinlerinden Havva Aktürk, ziyarete ilişkin duygularını şöyle dile getirdi:

"Bugün ilçemize yeni gelen Kaymakam'ımız Semanur Kalkan'ı makamında ziyaret ettik. Hediyelerimizi takdim ettik. Genç kızlarımızın çeyizine koyduğumuz el emeği ürünlerimizi ve köyümüzün yöresel tatlarını sunduk. Kendisiyle kısa ama samimi bir sohbetimiz oldu. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz."

Nurcan Özmen ise "İlçemize kadın kaymakam atanmasından dolayı çok memnun olduk. Bizi çok güzel karşıladı. Bayanlarla birlikte kahvesini içtik, kendisine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM