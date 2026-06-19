Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkında yavru deve heyecanı - Son Dakika
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Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkında yavru deve heyecanı

Avrupa\'nın en büyük doğal yaşam parkında yavru deve heyecanı
19.06.2026 10:07  Güncelleme: 10:12
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Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda 24 Nisan'da dünyaya gelen erkek deve yavrusuna Kıvırcık ismi verildi. Sağlık durumu iyi olan yavrunun bakımı ve gelişimi veterinerler tarafından titizlikle takip ediliyor.

"Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" unvanlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda 24 Nisan'da dünyaya gelen erkek deve yavrusuna Kıvırcık ismi verildi. Yaklaşık 2 aylık olan ve uzman veteriner hekimlerin gözetiminde sağlıklı şekilde büyüyen yavru devenin, beslenmesinden sağlık verilerine kadar tüm gelişimi günübirlik kaydediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki deve ailesine, 24 Nisan 2026 tarihinde yeni bir üye katıldı. Doğumunun ardından annesinin yanında yaşamını sürdüren erkek deve yavrusuna ekipler tarafından Kıvırcık ismi verildi. Yaklaşık 2 aylık olan Kıvırcık'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu, günlük yem tüketimi, rutin ilaç ve aşı kontrollerinin ise görevli veteriner hekimler tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi. Kıvırcık'ın yaklaşık 1 yaşına kadar periyodik bakım sürecinin devam edeceği kaydedildi.

"Bizim için de sürpriz oldu"

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Çocuk Hayvan Çiftliği Sorumlu Hekimi Muharrem Topdemir, 24 Nisan'da dünyaya gelen yavrunun kendileri için güzel bir sürpriz olduğunu belirterek, "Kendisi şu anda yaklaşık olarak 2 aylık, doğumu çok güç olmadı. Gayet sağlıklı. Yaklaşık 1 yaşına kadar periyodik bakımlarını ve kontrolü üzerimizde ve devam edecektir. İsmini de Kıvırcık koyduk" dedi.

"Süt ve katı gıda ile besleniyor"

Yavru devenin annesiyle birlikte yaşamını sürdürdüğünü vurgulayan Topdemir, şu bilgileri verdi:

"Sağlık durumu iyi olan devemizin rutin bakımları, profesyonel ekiplerimizce yapılıyor. Şu anda kuru gıda dediğimiz yeşillik, ot ve saman yemeye başladı başladı. Aynı zamanda süt içmeye de devam ediyor. Yavrumuz şu anda manajında annesiyle birlikte yaşıyor. Biraz daha büyüdükten sonra yan tarafta boş bir manajımız daha var, o noktada bir süre daha kontrol altında tutulacak. Personelle birlikte günlük takipleri yapılıyor. Aylık rutin ilaçları ve aşılamaları da devam edecek. Ayrıca günlük yem tüketimleri de takip ediliyor. Sağlık verileri gün gün her gün not ediliyor."

"Yavrumuzun ağırlığı yaklaşık 110 ila 150 kilo arasındadır"

Develerin genel özellikleri hakkında da bilgi veren Topdemir, "Develer, Orta Doğu ve Orta Asya gibi kurak iklimlere dayanıklı hayvanlardır. Gebelik süreleri 13 ile 15 ay arasında değişmektedir. Buradaki devemiz tek hörgüçlü türündendir. Canlı ağırlıkları 500 kilogram ile 1 ton aralığında değişebiliyor. Şu anda 110 ile 150 kilogram ağırlığında olan yavrumuz, sağlıklı bir şekilde büyüyerek büyük bir birey olacaktır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkında yavru deve heyecanı - Son Dakika

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