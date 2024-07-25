Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 15. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 15. Yılını Kutluyor

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 15. Yılını Kutluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, kuruluşunun 15. yılını kutluyor. Genel Sekreter İbrahim Ethem Şahin, yayımladığı mesajda, ajansın çalışanlarının çözüm ortağı, kolaylaştırıcı ve destekleyici bir kurum imajına sahip olmak için gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı.

25.07.2024 12:25
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, kuruluşlarının 15. Yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, "Bugün Ajansımızın kuruluşunun 15. yılı. Resmi Gazete'nin 25.07.2009 tarihli sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Ajansımızda bugüne kadar her kademede görev alan, bu hikayenin bir parçası olmak için çaba sarf eden bütün arkadaşlarıma sevgilerimi sunuyorum. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki Bölgemizde, itimat edilen, bilgi ve istişare merkezi olarak çözüm ortağı, kolaylaştırıcı ve destekleyici kurum imajına sahip bir kurumun çalışanları olarak etrafımızdaki kurumsal, ekonomik ve sosyal tepkileri değerlendirerek olaylardan öğrenen ve yapıcı rol üstlenen Ajans olma gayreti içinde olmalıyız. Bakanlığımızın ve yönetim kurulumuzun destek ve himayeleriyle, bu imajı pekiştirmek ve bizden çözüm bekleyen paydaşlarımızı desteklemek için hep beraber gayret göstermeyi diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 15. Yılını Kutluyor - Son Dakika

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