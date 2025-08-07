Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 7 Milyar TL\'lik Yatırım Kazandırdı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; ajansın 2010-2025 yılları arasında 912 projeyi hayata geçirerek bölgeye 7 milyar TL'lik yatırım kazandırdıklarını söyledi.

ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında Kayseri'de gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Yönetim Kurulu Toplantısı için Kayseri'de bir aradayız. Yoğun yaz döneminde kıymetli vakitlerini ayırarak aramızda bulunan sayın valilerimize, belediye başkanlarımıza, il genel meclisi başkanlarımıza ve ticaret ve sanayi odası başkanlarımıza teşekkür ediyorum. ORAN; bölge illerimiz olan Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yerel kalkınma hamlesini ortaya koyacak şekilde nitelikli projeler, çalışmalar ve planlama faaliyetleri ile bölgesel kalkınmada lokomotif rol oynamaya devam ediyor. Ajansımız, 2010-2025 yılları arasında bölgenin gelişimine yönelik farklı sektörlerde toplam 912 projeyi hayata geçirerek 2025 güncel fiyatlarıyla yaklaşık 7 milyar TL'lik yatırımı bölgeye kazandırmıştır. 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 452 milyon TL toplam bütçeli ve 271 milyon TL destek tutarına sahip 33 projemiz başarılı şekilde devam etmektedir. Projeler, illerimizin ihtiyaçlarını önceleyen ve ilgili alanlarda katma değer, inovasyon ve dönüşüm içeren konularda yürütülmektedir. Bu toplantımız vesilesiyle yeni bir programımızın başvuruya açıldığını müjdelemek isterim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından uygulanacak ve 1 Ağustos'ta başvurularını almaya başlayan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı her ilimiz için öncelikli olarak belirlenen dörder yatırım konusunda, uygulanmakta olan en güçlü teşvik unsurlarını içeriyor. Her bir yatırım konusu için 240 milyon TL'ye kadar nakdi destek sağlanabilecek program, güçlü vergi, sigorta ve yatırım yeri desteklerini içeriyor. Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yüksek teknolojiden, savunma sanayiine, tarım teknolojilerinden, maden sektörüne kadar geniş bir yelpazede belirlenen yatırım konularında bilgi almak ve programa başvuru yapmak için yatırımcılarımızı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile irtibat kurmaya davet ediyorum. Önceki toplantıda ilan edeceğimizi belirttiğimiz SoGreen Hızlandırıcı Hibe Destek Programı başvurularını almaya başladı. Mikro/küçük işletmelerimiz, kooperatiflerimiz ve üretici birliklerimiz, proje başına 2 milyon TL'ye kadar hibe imkanı sunan programa, 22 Ağustos'a kadar başvurularını gerçekleştirebilirler. Aynı programın devamı niteliğinde olacak SoGreen Geri Ödemeli Finansman Destek Programı'nı da KOBİ'lerimiz için çok yakında açıklayacağız. Dünya Bankası finansmanıyla ORAN tarafından yürütülen bu destek programlarının, bölgemizin yeşil ve kurumsal dönüşümüne önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bugünkü toplantımız itibariyle 1 yıldır yürütmekte olduğumuz ORAN Yönetim Kurulu Dönem Başkanlığı görevini Sivas Valimiz Yılmaz Şimşek'e devrediyoruz. Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ajansımız gündeminde olan faaliyetleri ve projeleri ele alacağımız toplantımızda alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıya ayrıca Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - KAYSERİ