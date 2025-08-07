Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 7 Milyar TL'lik Yatırım Kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 7 Milyar TL'lik Yatırım Kazandırdı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 7 Milyar TL\'lik Yatırım Kazandırdı
07.08.2025 12:16  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de gerçekleştirilen ORAN Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Ajansın 2010-2025 yılları arasında 912 proje ile sağladığı yatırımlar açıklandı. Toplantıda yeni teşvik programları da duyuruldu.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; ajansın 2010-2025 yılları arasında 912 projeyi hayata geçirerek bölgeye 7 milyar TL'lik yatırım kazandırdıklarını söyledi.

ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında Kayseri'de gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Yönetim Kurulu Toplantısı için Kayseri'de bir aradayız. Yoğun yaz döneminde kıymetli vakitlerini ayırarak aramızda bulunan sayın valilerimize, belediye başkanlarımıza, il genel meclisi başkanlarımıza ve ticaret ve sanayi odası başkanlarımıza teşekkür ediyorum. ORAN; bölge illerimiz olan Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yerel kalkınma hamlesini ortaya koyacak şekilde nitelikli projeler, çalışmalar ve planlama faaliyetleri ile bölgesel kalkınmada lokomotif rol oynamaya devam ediyor. Ajansımız, 2010-2025 yılları arasında bölgenin gelişimine yönelik farklı sektörlerde toplam 912 projeyi hayata geçirerek 2025 güncel fiyatlarıyla yaklaşık 7 milyar TL'lik yatırımı bölgeye kazandırmıştır. 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 452 milyon TL toplam bütçeli ve 271 milyon TL destek tutarına sahip 33 projemiz başarılı şekilde devam etmektedir. Projeler, illerimizin ihtiyaçlarını önceleyen ve ilgili alanlarda katma değer, inovasyon ve dönüşüm içeren konularda yürütülmektedir. Bu toplantımız vesilesiyle yeni bir programımızın başvuruya açıldığını müjdelemek isterim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından uygulanacak ve 1 Ağustos'ta başvurularını almaya başlayan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı her ilimiz için öncelikli olarak belirlenen dörder yatırım konusunda, uygulanmakta olan en güçlü teşvik unsurlarını içeriyor. Her bir yatırım konusu için 240 milyon TL'ye kadar nakdi destek sağlanabilecek program, güçlü vergi, sigorta ve yatırım yeri desteklerini içeriyor. Kayseri, Sivas ve Yozgat'ta yüksek teknolojiden, savunma sanayiine, tarım teknolojilerinden, maden sektörüne kadar geniş bir yelpazede belirlenen yatırım konularında bilgi almak ve programa başvuru yapmak için yatırımcılarımızı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile irtibat kurmaya davet ediyorum. Önceki toplantıda ilan edeceğimizi belirttiğimiz SoGreen Hızlandırıcı Hibe Destek Programı başvurularını almaya başladı. Mikro/küçük işletmelerimiz, kooperatiflerimiz ve üretici birliklerimiz, proje başına 2 milyon TL'ye kadar hibe imkanı sunan programa, 22 Ağustos'a kadar başvurularını gerçekleştirebilirler. Aynı programın devamı niteliğinde olacak SoGreen Geri Ödemeli Finansman Destek Programı'nı da KOBİ'lerimiz için çok yakında açıklayacağız. Dünya Bankası finansmanıyla ORAN tarafından yürütülen bu destek programlarının, bölgemizin yeşil ve kurumsal dönüşümüne önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bugünkü toplantımız itibariyle 1 yıldır yürütmekte olduğumuz ORAN Yönetim Kurulu Dönem Başkanlığı görevini Sivas Valimiz Yılmaz Şimşek'e devrediyoruz. Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ajansımız gündeminde olan faaliyetleri ve projeleri ele alacağımız toplantımızda alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıya ayrıca Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 7 Milyar TL'lik Yatırım Kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

12:05
MSB, 12 askerin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın sonucunu paylaştı: Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru yok
MSB, 12 askerin şehit olmasıyla ilgili tahkikatın sonucunu paylaştı: Olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsuru yok
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:18:21. #7.13#
SON DAKİKA: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 7 Milyar TL'lik Yatırım Kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.