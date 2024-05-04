Ortaca Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlükleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Yerel

Ortaca Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlükleri, Ortaca'nın dört bir yanında bakım ve yenileme faaliyetlerini sürdürüyor.

Ortaca Belediyesi, ilçe genelindeki yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahalle parkları ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik işlemlerini aralıksız sürdürürken, Fen İşleri Müdürlüğü de yol bakım, düzenleme ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Güzelyurt, Karaburun, Mergenli, Dalyan ve Çaylı mahallelerindeki sokaklar, belediyenin titiz çalışmalarıyla yenileniyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir çevrede yaşamasını hedefleyen bu çalışmalar, Ortaca'nın çehresini değiştirmeyi hedefliyor. - MUĞLA