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Ortaca Belediyespor, Karaçulhaspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Ortaca Belediyespor, Karaçulhaspor'u 4-0 mağlup etti

Muğla Süper Amatör Lig B Grubu'nda Ortaca Belediyespor ile Karaçulhaspor arasında oynanan maçı Ortaca Belediyespor, her iki yarıda attığı ikişer golle 4-0 kazandı. Bu galibiyetle Ortaca Belediyespor liderliğini sürdürürken Karaçulhaspor ise 7. sırada yer aldı.

Ortaca Belediyespor, Karaçulhaspor\'u 4-0 mağlup etti
12.01.2024 - 19:08,  Güncelleme: 19:09
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Muğla Süper Amatör Lig B Grubu mücadelesinde Ortaca Belediyespor ile Karaçulhaspor karşı karşıya geldi. Ortaca Belediyespor her iki yarıda bulduğu ikişer golle karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Geçtiğimiz haftalarda Muğla Süper Amatör Lig B Grubu'nda play-off'a çıkmayı garantileyen Ortaca Belediyespor geçtiğimiz hafta deplasmanda Dalaman Belediye Gençlik Spor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra galibiyetlerine kaldığı yerden devam etti. Karaçulhaspor ile karşılaşan Ortaca temsilcisi karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledi. Geçtiğimiz haftalarda mücadele ettiği kadrosunda rotasyona da giden Ortaca Belediyespor rakibi Karaçulhaspor'u 4-0'la geçti. Bu skorla Ortaca Belediyespor puanını 26'ya yükselterek liderliğini devam ettirirken Karaçulhaspor 9 puanla 7'inci sırada yer aldı. Ortaca Belediyespor 21 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Marmaris Belediyespor ile Ortaca'da karşılaşacak. Karaçulhaspor ise kendi sahasında Dalyanspor'u ağırlayacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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