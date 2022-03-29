Ortaca'da CİMER bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaca'da CİMER bilgilendirme toplantısı düzenlendi

29.03.2022 13:01
Ortaca'da CİMER bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sisteminin etkin ve hızlı çalışması, sistemde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi, sistemde görev yapan personelin bilgilerinin güncellenmesi ve sisteme yeni tanıtılan personelin bilgilendirilmesi amacıyla Muğla'nın Ortaca ilçesinde kurum...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sisteminin etkin ve hızlı çalışması, sistemde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi, sistemde görev yapan personelin bilgilerinin güncellenmesi ve sisteme yeni tanıtılan personelin bilgilendirilmesi amacıyla Muğla'nın Ortaca ilçesinde kurum ve kuruluşlarda görev yapan CİMER kullanıcı personellere yönelik toplantı düzenlendi.

Ortaca Kaymakamlığı koordinesinde Ortaca Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen eğitime ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan CİMER kullanıcıları katıldı. Muğla İl CİMER Genel Koordinatörü İsmail Arık tarafından, slayt gösterim ile verilen hizmet içi eğitim ve bilgilendirme toplantısında, CİMER sistemini etkin ve verimli kullanmak, hizmet kalitesini arttırmak, CİMER başvuruları, CİMER sisteminin kullanımı ve cevaplandırmaları gibi konularda bilgi verildi. Toplantı CİMER Kurumsal İnceleme Raporu hakkında sunum gerçekleştirilmesi ile sona erdi. - MUĞLA

Ortaca'da CİMER bilgilendirme toplantısı düzenlendi

YORUMLAR
500
Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı Kayalık alanda 6 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Ortaca, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ortaca'da CİMER bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:45 İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı
12:34 Her şeyine el konuldu: 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Edirne'de dede, oğlu, gelini ve torunu vahşice katledildi: Cinayet yerinde av tüfeği bulundu!
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 13:09:13. #1.11#
SON DAKİKA: Ortaca'da CİMER bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement