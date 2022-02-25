Ortaca'da KDV denetimi - Son Dakika
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Ortaca'da KDV denetimi

25.02.2022 16:19
Ortaca'da KDV denetimi

Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri temel gıda ürünlerinde yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi sonucu yeni fiyatların ürünlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek üzere ilçe sınırlarında bulunan marketleri denetledi.

Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri temel gıda ürünlerinde yüzde 8'lik KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi sonucu yeni fiyatların ürünlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek üzere ilçe sınırlarında bulunan marketleri denetledi.

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi oranı yeniden belirlendi. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Resmi gazetede de yayımlanan karar, 14 Şubat Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girdi. Bu değişiklik üzerine Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren marketlerde, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediğini kontrol etmek üzere denetime çıktı. Farklı birçok işletmeye yönelik denetimlerde, onlarca çeşit gıda ürününü tek tek inceleyen zabıta müdürlüğü ekipleri, yüzde 7'lik KDV uygulanıp uygulanmadığı, raf fiyatları ve kasa fiyatları arasında farklılık olup olmadığına yönelik kontrolleri yaptı.

Bu konudaki şikayetlerin Ticaret Bakanlığı Alo 175 numaralı telefon hattına bildirilmesi gerektiği açıklandı. - MUĞLA

Ortaca'da KDV denetimi
Ortaca'da KDV denetimi

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GİB gıdada KDV indirimine ilişkin merak edilenleri yanıtladı GİB gıdada KDV indirimine ilişkin merak edilenleri yanıtladı

Katma değer vergisi, Ortaca Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, cumhurbaşkanı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ortaca'da KDV denetimi - Son Dakika


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