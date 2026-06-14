Ortaca'da Türk Halk Müziği Korosu'ndan "Sıra Gecesi" Konseri

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ortaca Şubesi ve Cemevi bünyesinde oluşturulan Türk Halk Müziği Korosu, "Sıra Gecesi" konseri düzenledi.

Ortaca giysi pazar yerinde gerçekleştirilen konsere CHP Ortaca İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen, Ortaca Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticileri, Sarıgerme Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Cengiz İlhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen türküler ve deyişler seslendirildi. Türk Halk Müziği Korosu tarafından icra edilen eserler izleyicilerden ilgi görürken, koro üyelerinin performansı uzun süre alkışlandı.

Kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte, Türk Halk Müziği'nin farklı kesimleri bir araya getiren ve ortak kültürel değerleri yaşatan yönüne dikkat çekildi.

Konser, katılımcıların hep birlikte seslendirdiği türkülerle sona erdi.