Ortaca\'da Tarım Sayımları Devam Ediyor

Ortaca'da tarım sayımları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Ziraat Odası'nda sürdürülen çalışmalarla devam ediyor. Yetkililer, sayım çalışmalarının yılsonuna kadar süreceğini belirterek üreticilerin bu sayımlara katılımının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ortaca İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından tarımsal envanterinin çıkarılması, üretim planlamasının yapılması ve desteklerin daha etkin kullanılabilmesi açısından vazgeçilmez bir adım olduğu ifade edilen tarım sayımı çalışmaları devam ediyor. Tarım sayımına üreticilerin katılımının, hem kendi üretiminin verimliliğini artıracağı hem de ilçenin tarımsal geleceği şekillendireceği belirtildi. Yetkililer, sayım sürecinde üreticilerin yanlarında olmalarını ve kayıtların doğrulukla tamamlanması için gereken bilgileri eksiksiz iletmelerini istedi. Ayrıca katılımcılara, tarımsal desteklerden en iyi şekilde yararlanabilmek için güncel bilgilerinin sisteme doğru girilmesinin önemi hatırlatıldı.

Kamu kurumları ile üreticilerin iş birliğiyle ilçenin tarımsal potansiyelinin ortaya konmasının hedeflendiği bu süreçte, çiftçilerin aktif katılımı ve gönüllü iş birliğiyle başarıya ulaşılacağı belirtildi - MUĞLA