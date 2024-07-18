Ortaca'daki Otellerde Gıda Hijyen Denetimleri Tamamlandı - Son Dakika
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Ortaca'daki Otellerde Gıda Hijyen Denetimleri Tamamlandı

Ortaca\'daki Otellerde Gıda Hijyen Denetimleri Tamamlandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde faaliyet gösteren otellerde gerçekleştirilen gıda hijyen denetimleri başarıyla tamamlandı. Denetimlerle güvenli konaklama hizmeti ön planda tutulması amaçlanıyor. Otel işletmecileri ve çalışanlarına hijyen kuralları hakkında bilgiler verilirken, hijyenik ve güvenli bir konaklama ortamının önemi vurgulandı. Denetimler sonucunda hijyen standartlarına uygun hizmet sunan otel işletmelerine teşekkür edildi.

18.07.2024 12:02
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde hizmet veren konaklama tesislerinde gıda hijyen kuralları denetlendi. Bu denetimler ile güvenli konaklama hizmeti ön planda tutulması amaçlanıyor.

Ortaca'da faaliyet gösteren otellerde 5996 sayılı kanun kapsamında gerçekleştirilen hijyen denetimleri başarıyla tamamlandı. 300 yatak kapasitesine sahip ve üzerindeki otellerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde, otel işletmecileri ve çalışanları gıda hijyen kuralları açısından incelendi. Denetimler sırasında otel işletmecileri ve çalışanlarına gıda hijyen esasları hakkında bilgiler verilirken, hijyenik ve güvenli bir konaklama ortamının önemi vurgulandı. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda, hijyenik ve güvenli bir ortamda konaklama hizmeti sunan otel işletmelerine teşekkür edildi.

Hijyen denetimlerinin düzenli olarak yapılması, tatilcilerin sağlığını korumak ve kaliteli hizmet sunumunu sağlamak adına büyük önem taşıyor. Ortaca'daki otellerin hijyen standartlarına uygun olarak hizmet vermeye devam etmeleri bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortaca'daki Otellerde Gıda Hijyen Denetimleri Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ortaca'daki Otellerde Gıda Hijyen Denetimleri Tamamlandı - Son Dakika
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