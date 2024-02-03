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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, işletmelerde kullanılan kızartma yağlarını denetledi - Son Dakika
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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, işletmelerde kullanılan kızartma yağlarını denetledi

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, işletmelerde kullanılan kızartma yağlarını denetledi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan denetim seferberliği kapsamında Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ortaca'da bulunan işletmelerde kullanılan kızartma yağlarını denetledi. Denetimlerde kızartma yağlarının güvenirliliği ve kalitesi ölçüldü ve numuneler laboratuvara gönderildi. Sağlıklı ve güvenli gıda için denetimlerin devam edeceği açıklandı.

03.02.2024 14:52
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Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü talimatıyla eş zamanlı olarak işletmelerde kullanılan kızartma yağlarını denetledi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlükleri ile beraber Muğla genelinde fast-food üretimi ve satışı yapan işyerlerinde denetim seferberliğine başladıkları ifade edilmişti. Bu kapsamda Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ortaca'da bulunan işletmelerde kullanılan kızartma yağlarını denetlendi. Denetimlerde kızartma yağlarının güvenirliliğini ve kalitesini ölçen ekipler, işletmelerden numuneler alarak gerekli analizler için laboratuvara gönderdi. Yapılan açıklamada sağlıklı ve güvenli gıda için denetimlerinin devam edeceği ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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