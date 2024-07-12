Ortahisar Belediyesi Kent Lokantası Hizmete Açıldı

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın, sosyal belediyecilik uygulamalarından ilki olan Kent Lokantası, bugün gerçekleştirilen törenle Trabzonlulara hizmet vermeye başladı.

Meydan'daki İskenderpaşa Camii karşısında bulunan alanda hizmet vermeye başlayan Kent Lokantası'nın açılışına Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, CHP İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, CHP Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı ve Türkiye'nin diğer illerinde de hayata geçirilen Kent Lokantası projesi Trabzon'da da açılarak halka hizmet vermeye başladı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın seçim vaatleri arasında yer alan Kent Lokantası çalışmaları, 3 ay içerisinde tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Kaya, Kent Lokantası vaadini gerçekleştirdiği için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sizlerin de bildiği gibi 31 Mart'ta belediye başkan adayı olduğumuz dönemde demiştik ki, 'Hemşehrimiz, gururumuz, Ekrem İmamoğlu İstanbul'da çok güzel bir uygulama yapıyor. Bunun ilk adımını bizlerde Trabzon'da atacağız ve kent lokantası yapacağız.' Allah'a şükürler olsun ki, mahcup olmadık. Bugün ilk kent lokantamızı burada açıyoruz. Trabzon'umuza ve sizlere hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Kaya, "Biz sosyal demokrat belediyeciliğinin, halkçı belediyeciliğin, şeffaf, kamucu belediyeciliğin bir yansıması olarak Trabzon'umuzun Ortahisar'ımızın elde ettiği bütün gelirleri tek kuruşunu dahi namus gibi koruyarak vatandaşımızın emrine seferber etmeyi ahdettik. 'Bu şehrin, bu ilçenin bir kuruşu heba olmayacak. Kazanılan, üretilen bütün değer, kamu yararına, halk yararına harcanacak' demiştik. İşte onun ilk uygulaması olarak burada kent lokantamızı açıyoruz. Burada birbirinden temiz, lezzetli ve besleyici yemeklerimizle hemşehrilerimizi buluşturacağız. Ben Trabzon'umuza ve siz değerli hemşehrilerimize bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen, buranın bu hale gelmesine katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Burada onlarca insanın hayır duasını aldık"

Açılışın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan Kaya, "İlk lokantamızı burada açtık. Lokantamız temiz, yemeklerimiz lezzetli. Biz de burada vatandaşlarımızla birlikte zaman zaman yemek yiyeceğiz. Söz vermiştik, sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin de bildiği gibi ülkemizde çok ciddi bir ekonomik kriz var. Birçok vatandaşımızın gıdaya ve yemeğe ulaşımı maalesef mümkün olmuyor. Özellikle emeklilerimiz bu anlamda çok büyük sıkıntı çekiyorlar. İnanın şurada onlarca insanın hayır duasını aldım. 'Allah razı olsun Başkanım, bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardınız. Bu, bizim için büyük bir hizmettir' dediler. İnşallah bu tür hizmetlerimiz devam edecek. Bizim için önemli olan vatandaşımızın mutluluğudur" dedi.

Kent Lokantalarının şube sayısının artırılmasıyla ilgili bir soruyu Başkan Kaya şöyle cevaplandırdı:

"İlk adımı burada attık, araştırmalarımız devam ediyor. Fatih Mahallesinde hastane civarında ve iki, üç noktada daha olabilir. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Nerede bir ihtiyaç varsa orada olmaya gayret edeceğiz."

Başkan Kaya, vatandaşlara yemek servisi yaptı

Daha sonra Başkan Kaya ve davetliler, Kent Lokantasının açılış kurdelesini kesti. Başkan Kaya, kurdelenin bir kısmını hatıra olarak saklayacağını dile getirdi.

Ardından davetlilerle birlikte Kent Lokantasına giren Başkan Kaya, önlük, bone ve eldivenlerini takarak vatandaşlara yemek servisi yaptı.

16 Temmuz'da açılması planlanan ancak belirlenen tarihten önce açılışı yapılan Kent Lokantası'nda ilk gün menüde ezogelin çorbası, orman kebabı, pirinç pilavı ve yoğurt yer aldı. 4 çeşit yemeğin 50 TL'ye satıldığı Kent Lokantası'nın açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - TRABZON