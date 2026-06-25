Ortahisar Belediyesi'nden online emlak beyanı ve e-tebligat hizmeti - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden online emlak beyanı ve e-tebligat hizmeti

25.06.2026 11:40  Güncelleme: 12:57
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Ortahisar Belediyesi, vatandaşların vergi beyannamelerini belediyeye gelmeden on-line ortamda verebilmelerini sağlayan On-line Beyan (e-Beyanname) Sistemini hizmete sundu. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulama sayesinde beyan işlemleri artık hızlı ve kolay şekilde internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, vatandaşların vergi beyannamelerini belediyeye gelmeden on-line ortamda verebilmelerini sağlayan On-line Beyan (e-Beyanname) Sistemini hizmete sundu. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulama sayesinde beyan işlemleri artık hızlı ve kolay bir şekilde internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde başlatılan dijital dönüşüm sürecini sürdüren Ortahisar Belediyesi, emlak beyanlarını (mesken-işyeri-arsa ve arazi) on-line ortama taşıdı. Yeni sistemle birlikte arsa ve arazi beyanları online ortamda oluşturulabiliyor.

Hizmet kalitesinin artırılması, işlemlerin hızlandırılması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, e-Beyannamenin yanı sıra, e-Tebligat hizmeti de uygulanmaya başlandı. Yeni uygulamayla birlikte, e-Devlet Kapısı üzerinden PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) hesabını aktif hale getiren vatandaşlar, Ortahisar Belediyesi tarafından yapılacak elektronik tebligatları, güvenli ve hızlı bir şekilde alabiliyor.

Başkan Kaya: "Vatandaşlarımız beyanlarını on-line ortamda oluşturabiliyor"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çağın gerekliliklerine uygun olarak belediye hizmetlerini daha hızlı, kolay ve erişilebilir hale getirmek amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda birçok hizmetin dijital çözümler aracılığıyla on-line ortama taşındığını ifade eden Başkan Kaya, e-Beyanname uygulamasıyla, arsa ve arazi beyan işlemlerinin de internet üzerinden yapılabildiğini söyledi.

E-Beyan işlemi nasıl yapılıyor?

Ortahisar Belediyesi'ne emlak vergisi (bina, arsa ya da arazi) beyanı vermek isteyen vatandaşlar, www.trabzonortahisar.bel.tr üzerinden e-başvuru sekmesinden "Emlak Beyanı Oluşturma" ekranına giriş yaparak beyan türünü seçiyor, ardından açılan formu doldurup Emlak Beyanı Kaydet butonuna basarak işlemi tamamlıyor.

Yapılan beyanname başvuruları Ortahisar Belediyesi tarafından kontrol ediliyor ve başvurulara ait bilgiler ışığında gerekli işlemler gerçekleştiriliyor. Beyan işlemlerinin tamamlanmasından sonra vatandaşlar, e-belediye ekranından beyanına ilişkin bilgilere ulaşarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

E-Tebligat dönemi başladı

Ortahisar Belediyesi, e-Tebligat Sistemini de hayata geçirdi. e-Devlet Kapısı üzerinden PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) hesabını aktif hale getiren vatandaşlar, Ortahisar Belediyesi tarafından yapılacak elektronik tebligatlara güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşma imkanına sahip oluyor. Elektronik tebligat hizmetinden yararlanabilmek için, e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra PTT UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) hizmetinin seçilmesi, başvuru ve aktivasyon işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ortahisar Belediyesi'nden online emlak beyanı ve e-tebligat hizmeti - Son Dakika

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