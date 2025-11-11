Ortahisar'da Atatürk'ü Anma Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ortahisar'da Atatürk'ü Anma Sergisi Açıldı

11.11.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla 'Vatana Adanmış Bir Ömrün İzleri' adlı fotoğraf sergisini açtı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Atatürk'ün 87 yıl sonra bile saygıyla anıldığını vurguladı.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hazırladığı "Vatana Adanmış Bir Ömrün İzleri" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ölümünden 87 yıl sonra bu kadar güçlü bir şekilde anılan, bu kadar saygı gören, değer gören bir lider dünyada var mıdır? Ben açıkçası bilmiyorum, olduğunu da düşünmüyorum" dedi.

Serginin Basın Tarihi Müzesi'ndeki açılışına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Önder Taşan, Trabzon Sanatevi Derneği Başkanı Adnan Taç, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kreatörlüğünü, Ortahisar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personellerinden Yusuf Arslan ve Edanur Melek'in üstlendiği sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok az bilinen fotoğrafları yer alıyor. Büyük Önder'in hayatından kesitlerin, devrimlerinin ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecinin fotoğraflarla anlatıldığı sergi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

"Her 10 Kasım'da gözlerimiz dolu dolu, büyük önderimizin yaptıklarıyla gurur duymaya devam ediyoruz"

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, serginin açılışında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bir lider düşünün, bir insan düşünün. Ölümünün 87'inci yılını gerçekleştiriyoruz. ve 87 yıl önce ölmüş bir insan önünde bütün bir millet, hatta dünya saygı duruşunda bulunuyor. Bu kaç insana nasip olmuştur bilmiyorum. Ama büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu alanda da dünyada tektir. Ölümünden 87 yıl sonra bu kadar güçlü bir şekilde anılan, bu kadar saygı gören, değer gören bir lider dünyada var mıdır? Ben açıkçası bilmiyorum, olduğunu da düşünmüyorum. Bir insanın ölümünden 87 yıl sonra bu kadar değer görüyor olması dikkatle irdelenmesi, incelenmesi gereken bir meseledir. Bu tesadüf değildir. Bu bambaşka bir mucizedir. İnsanlar doğar, yaşar, ölürler. Ama o yaşamları boyunca insanlık adına, ülkeleri adına, ulusları adına yaptıkları, bıraktıkları, geride bıraktıkları eserleri onları ölümsüz kırar.

İşte Mustafa Kemal Atatürk bunu başarmış. İnsanlık tarihindeki nadir insanlardan bir tanesi. O yüzdendir ki bizler her 10 Kasım'da gözlerimiz dolu dolu onu anmaya, onu anlamaya yaptıklarıyla gurur duymaya devam ediyoruz."

Kaya, Atatürk'ün 11 Haziran 1937'deki Trabzon ziyaretinde mal varlığını Soğuksu'daki Atatürk Köşkü'nde millete bağışladığını anlatarak, "Umarım ülkeyi yönetenler biraz Mustafa Kemal'i okurlar, biraz Mustafa Kemal'i anlarlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o birleştirici ruhunu, o kucaklayıcı ruhunu biraz özümserler, o konuda bir adım atarlar, şu cennet vatana huzur gelir" dedi.

"Kol kola olmamız ve Türk milletini ayağa kaldırmamız lazım"

Memleketin büyük bir sıkıntı içinde olduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Ekonomik sıkıntılar apayrı, hukuki sıkıntılar apayrı, ayrıştırma apayrı, ötekileştirme apayrı ve bütün bunlardan hepimiz çok büyük zarar görüyoruz. Oysa kenetlenmek zamanı, etrafımız ateş çemberi. Böylesi bir dönemde bizim sıkılı bir yumruk gibi bir araya gelmemiz lazım. Bunu sağlayacak olan ülkeyi yönetenlerdir. İşte Mustafa Kemal aklı budur arkadaşlar. O akla ihtiyacımız var bugün. Ama tam tersi uygulamalar yapılıyor. Benim partilimsen suçun bile suç sayılmıyor. Ama benim partilim değilsen aldığın nefes suç sayılıyor. Bugün pırıl pırıl belediye başkanlarımız o yüzden hapislerde. Bunu asla kabul etmiyoruz. Hiçbir vicdan da kabul etmiyor arkadaşlar. O yüzden herkesin aklını başına toplaması lazım."

Kaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, rahmetle ve minnetle anarak, "Sadece anmak değil, Mustafa Kemal'i anlamak, onun mücadelesini özümsemek ve o doğrultuda adım atmak; 10 Kasımlar bu anlamda çok önemlidir. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ortahisar, 10 Kasım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ortahisar'da Atatürk'ü Anma Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
67 yıllık ilçe köy olmak üzere Taşınacak 350 kişi aranıyor 67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı 6 kişinin hayatını kaybettiği yangından sağ kurtulan kadın, dehşet anlarını anlattı
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Fatih Erbakan’ın paylaşımına tepki var Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
e-Devlet kilitlendi Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

12:04
Kastamonu’da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
Kastamonu'da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu
11:36
Bahçeli’nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı
11:15
Kapalıçarşı’da kara para aklama operasyonu 76 şüpheli gözaltına alındı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı
11:06
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı
10:40
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
10:13
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 12:23:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Ortahisar'da Atatürk'ü Anma Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.