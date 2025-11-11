Ortahisar'da Atatürk'ü Anma Sergisi Açıldı

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hazırladığı "Vatana Adanmış Bir Ömrün İzleri" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ölümünden 87 yıl sonra bu kadar güçlü bir şekilde anılan, bu kadar saygı gören, değer gören bir lider dünyada var mıdır? Ben açıkçası bilmiyorum, olduğunu da düşünmüyorum" dedi.

Serginin Basın Tarihi Müzesi'ndeki açılışına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Kent Konseyi Başkanı Önder Taşan, Trabzon Sanatevi Derneği Başkanı Adnan Taç, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kreatörlüğünü, Ortahisar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personellerinden Yusuf Arslan ve Edanur Melek'in üstlendiği sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok az bilinen fotoğrafları yer alıyor. Büyük Önder'in hayatından kesitlerin, devrimlerinin ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecinin fotoğraflarla anlatıldığı sergi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

"Her 10 Kasım'da gözlerimiz dolu dolu, büyük önderimizin yaptıklarıyla gurur duymaya devam ediyoruz"

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, serginin açılışında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bir lider düşünün, bir insan düşünün. Ölümünün 87'inci yılını gerçekleştiriyoruz. ve 87 yıl önce ölmüş bir insan önünde bütün bir millet, hatta dünya saygı duruşunda bulunuyor. Bu kaç insana nasip olmuştur bilmiyorum. Ama büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu alanda da dünyada tektir. Ölümünden 87 yıl sonra bu kadar güçlü bir şekilde anılan, bu kadar saygı gören, değer gören bir lider dünyada var mıdır? Ben açıkçası bilmiyorum, olduğunu da düşünmüyorum. Bir insanın ölümünden 87 yıl sonra bu kadar değer görüyor olması dikkatle irdelenmesi, incelenmesi gereken bir meseledir. Bu tesadüf değildir. Bu bambaşka bir mucizedir. İnsanlar doğar, yaşar, ölürler. Ama o yaşamları boyunca insanlık adına, ülkeleri adına, ulusları adına yaptıkları, bıraktıkları, geride bıraktıkları eserleri onları ölümsüz kırar.

İşte Mustafa Kemal Atatürk bunu başarmış. İnsanlık tarihindeki nadir insanlardan bir tanesi. O yüzdendir ki bizler her 10 Kasım'da gözlerimiz dolu dolu onu anmaya, onu anlamaya yaptıklarıyla gurur duymaya devam ediyoruz."

Kaya, Atatürk'ün 11 Haziran 1937'deki Trabzon ziyaretinde mal varlığını Soğuksu'daki Atatürk Köşkü'nde millete bağışladığını anlatarak, "Umarım ülkeyi yönetenler biraz Mustafa Kemal'i okurlar, biraz Mustafa Kemal'i anlarlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o birleştirici ruhunu, o kucaklayıcı ruhunu biraz özümserler, o konuda bir adım atarlar, şu cennet vatana huzur gelir" dedi.

"Kol kola olmamız ve Türk milletini ayağa kaldırmamız lazım"

Memleketin büyük bir sıkıntı içinde olduğunu belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Ekonomik sıkıntılar apayrı, hukuki sıkıntılar apayrı, ayrıştırma apayrı, ötekileştirme apayrı ve bütün bunlardan hepimiz çok büyük zarar görüyoruz. Oysa kenetlenmek zamanı, etrafımız ateş çemberi. Böylesi bir dönemde bizim sıkılı bir yumruk gibi bir araya gelmemiz lazım. Bunu sağlayacak olan ülkeyi yönetenlerdir. İşte Mustafa Kemal aklı budur arkadaşlar. O akla ihtiyacımız var bugün. Ama tam tersi uygulamalar yapılıyor. Benim partilimsen suçun bile suç sayılmıyor. Ama benim partilim değilsen aldığın nefes suç sayılıyor. Bugün pırıl pırıl belediye başkanlarımız o yüzden hapislerde. Bunu asla kabul etmiyoruz. Hiçbir vicdan da kabul etmiyor arkadaşlar. O yüzden herkesin aklını başına toplaması lazım."

Kaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, rahmetle ve minnetle anarak, "Sadece anmak değil, Mustafa Kemal'i anlamak, onun mücadelesini özümsemek ve o doğrultuda adım atmak; 10 Kasımlar bu anlamda çok önemlidir. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun" dedi.