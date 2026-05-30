Ortaköy Sahili\'nde kirlilik tepki çekti: Vatandaşlardan temizlik çağrısı

30.05.2026 16:13  Güncelleme: 16:33
İstanbul'un gözde noktalarından Ortaköy Sahili'nde deniz yüzeyinde şişe, cips paketi gibi çok sayıda atık birikti. Vatandaşlar çevre kirliliğine ve kötü görüntüye tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı.

İstanbul'un en çok ziyaret edilen noktalarından Ortaköy Sahili'nde denizde bulunan çöpler kameralara yansıdı. Deniz yüzeyinde çok sayıda atığın görüldüğü bölgede, vatandaşlar hem çevre kirliliğine hem de ortaya çıkan kötü görüntüye tepki gösterdi.

İstanbul Boğazı'nın gözde yerlerinden olan Ortaköy sahilinde, atıkların denizde oluşturduğu kirlilik kameralara yansıdı. Görüntülerde şişe, cips paketleri ve birçok atık görüntülendi. Bayram tatilini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar çöplerin oluşturduğu kirliliğe ve kötü görüntüye isyan etti. Kirlilik nedeniyle deniz yüzeyinde çöplerin yüzdüğü görüldü. Vatandaşlar bu duruma tepki göstererek denizin temizlenmesini istedi.

Sıcak havanın tadını çıkarmak için Ortaköy sahiline gelen Ali Şener, "İstanbul milletin göz bebeği bir İstanbul ama şu hale bak şimdi denizin haline bak. Şuralara bak şimdi çöp çuvallarına bak. Yani bunlar patladığı zaman direkt denize düşüyor. Ondan sonra denizi kirletiyorlar. Dünyanın her yerinde bir metropol şehir burası. Ama yazık. Yani belediyeler çalışmıyor, insanlar çalışmıyor. Yani burada görevliler de çalışmıyor. E durum böyle. Yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Konya'dan İstanbul'a gezmeye geldiğini belirten Mustafa Kaya isimli vatandaş ise "Konya'dan geliyorum. Az önce arkadaşlar temizlemek için geldi. Ama hala aynı. Değişen bir şey yok. Su kirli pis görünüyor. Hiç güzel değil yani. Önce geldiler temizlediler ama nasıl oldu bilmiyorum yine aynı. Bu şekilde yani hoş değil" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Ortaköy, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

