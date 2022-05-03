Ortaokul öğrencilerinden jandarmaya ziyaret - Son Dakika
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Ortaokul öğrencilerinden jandarmaya ziyaret

03.05.2022 13:17
Ortaokul öğrencilerinden jandarmaya ziyaret

Bilecik Edebali Ortaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı ziyaret etti.

Bilecik Edebali Ortaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı ziyaret etti.

Bilecik Edebali Ortaokulu Müdürü Mustafa Ejder, Müdürü Yardımcısı Gülay Sandal ve öğrencilerden oluşan heyet İl Jandarma Komutanlığı ziyaret etti. Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, öğretmen ve öğrencileri kapıda karşılarken, jandarmanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sırasıyla makama oturarak hatıra fotoğrafı minikler, güzle bir gün geçirmiş oldu. - BİLECİK

Ortaokul öğrencilerinden jandarmaya ziyaret
Ortaokul öğrencilerinden jandarmaya ziyaret
Ortaokul öğrencilerinden jandarmaya ziyaret
Ortaokul öğrencilerinden jandarmaya ziyaret

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bilecik, Gülay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ortaokul öğrencilerinden jandarmaya ziyaret - Son Dakika


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