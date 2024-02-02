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Oslo'da Tesla Aracıyla Fiyorta Düşen 2 Kişi Saunada Kurtarıldı - Son Dakika
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Oslo'da Tesla Aracıyla Fiyorta Düşen 2 Kişi Saunada Kurtarıldı

Oslo\'da Tesla Aracıyla Fiyorta Düşen 2 Kişi Saunada Kurtarıldı

Norveç'in başkenti Oslo'da Tesla aracını kullanan bir kişi ve arkadaşı, park modunda olduğunu sandıkları sırada gaza basınca fiyorta düştü. Hızla batmaya başlayan aracın üzerinde bekleyen 2 kişiyi çeken ve saunaya bindiren isimsiz kahramanlar, araç sulara gömülmeden saniyeler önce kurtarmayı başardı. Suya gömülen Tesla ise çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.

02.02.2024 16:38
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Norveç'in başkenti Oslo'da Tesla aracıyla fiyorta düşen 2 kişiyi yüzden saunada bulunanlar kurtardı.

Norveç'in başkenti Oslo'da çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Oslo'da Tesla elektrikli aracını kullanan bir kişi park modunda olduğunu sandığı sırada gaza basınca arkadaşıyla birlikte kendini soğuk sularda buldu. Hızla batmaya başlayan aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen 2 kişinin imdadına o sırada çevredeki bir saunada bulunanlar koştu. Aracın üzerinde bekleyen 2 kişiyi çeken ve saunaya bindiren isimsiz kahramanlar, bir anlık dalgınlıkla şoke olan 2 kişyi araç sulara gömülmeden saniyeler önce kurtarmayı başardı.

Suya gömülen Tesla ise çekici yardımıyla sudan çıkarıldı. - OSLO

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Oslo'da Tesla Aracıyla Fiyorta Düşen 2 Kişi Saunada Kurtarıldı - Son Dakika
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