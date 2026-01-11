Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası\'nda Osman Köfüncü dördüncü kez başkan seçildi

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulunda mevcut başkan Osman Rakıp Köfüncü, dördüncü kez başkanlığa seçildi. Yoğun katılımın dikkat çektiği genel kurulda demokrasi vurgusu öne çıktı.

Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Salonun tamamen dolduğu genel kurulda birlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı. Genel kurulun divan başkanlığını Hulusi Demir yürütürken, divanda Ahmet Birol Aydınhan, Ömer Önal, Levent Baykal ve Deniz Ahilik yer aldı. Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider tabloları görüşülerek üyelerin oyuna sunuldu. Tüm raporlar oy birliğiyle kabul edilirken, yönetim ve denetim kurulları ibra edildi.

"Bu demokratik kazanımlara sahip çıkmalıyız"

Genel kurulda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, genel kurulların ve seçimlerin demokrasinin temel taşları olduğunu vurguladı. Belediye olarak esnaf odalarıyla uyum içinde çalışmaya önem verdiklerini belirten Denizli, kentsel tasarım rehberi çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Alaçatı'da tamamlanan kentsel tasarım rehberinin ardından Çeşme merkezinde İnkılap Caddesi, Uzun Sokak, Balıkçılar ve Terziler Sokağı'nda uygulamaların başlayacağını ifade eden Denizli, esnafa toplantılara daha fazla katılım çağrısında bulundu. Denizli, belediyenin oda ve STK seçimlerinde tarafsız duruşunu da vurgulayarak, "Kazanan Çeşme olsun, kazanan Çeşme esnafı olsun" dedi.

Başkan adayları projelerini anlattı

Başkan adaylarından Erman Tınaz, katılımcı, şeffaf ve dayanışmacı bir yönetim anlayışı hedeflediklerini söyledi. Karar süreçlerinde tüm üyelerin söz sahibi olacağı bir yapı oluşturmak istediklerini belirten Tınaz, eğitimler, etkinlikler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik destek mekanizmaları kurmayı planladıklarını ifade etti.

Diğer aday İbrahim Günen ise esnaflığın kendisi için bir meslekten öte, aileden gelen bir miras olduğunu dile getirdi. Odanın daha çağdaş, erişilebilir ve esnafın yanında olan bir yapıya kavuşması gerektiğini belirten Günen, online ödeme sistemi, ücretsiz hukuki danışmanlık, meslek gruplarına özel toplantılar ve Çeşme Sanayi Sitesi projesi gibi vaatlerini paylaştı.

"Bu teşkilata 20 yılımı verdim"

Mevcut başkan Osman Rakıp Köfüncü, görev süresi boyunca oda yönetiminde şeffaflığa ve hesap verebilirliğe büyük önem verdiklerini vurguladı. Oda kaynaklarının titizlikle kullanıldığını belirten Köfüncü, esnafın vergi, SGK, belediye ve diğer kamu kurumlarındaki sorunlarında her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Köfüncü, bugüne kadar yapılan çalışmalarla Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Türkiye genelindeki odalar arasında üst sıralarda yer aldığını ifade ederek, esnaf teşkilatına 20 yılını "namus ve şerefle" verdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada 924 geçerli oy kullanıldı. Osman Rakıp Köfüncü 457 oy alırken, Erman Tınaz 351, İbrahim Günen ise 116 oy aldı. Osman Rakıp Köfüncü, başkanlığa dördüncü kez seçilmiş oldu.

Yeni yönetim kurulu asil üyeleri Cemil Derici, Önder Soma, Bülent Domatacı, Hakkı Umut Akbaykal, Yıldıray Akkın, Osman Dikmen, Mustafa Meyvacı, Aşkın Dönmez, Mehmet Atasoy, Seyit Ömer Camcı olurken, yedek listede Mustafa Kolay, Erkan Hacıoğlu, Muzaffer Akyel, Handan Yünlü, İsa Ercan, Halil Şen, Fatma Evgin, Çağlar Nas, Ergün Yanık, Ersen Yavuz, Ersen Çakır yer aldı.

Denetim kurulu asil listesinde Aynur Süllü, Filiz Kadayıfçı Yılmaz, Sakıp Ünsal yer alırken, yedek listede Ayzen Deniz Aydoğdu, Hasan Öksüz, Tülay Yamaner yer aldı. - İZMİR