Osmancık Camii'nde Anne Kedi ve Yavruları - Son Dakika
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Osmancık Camii'nde Anne Kedi ve Yavruları

Osmancık Camii\'nde Anne Kedi ve Yavruları
24.07.2025 14:05
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Osmancık'taki İmaret Camii, doğum yapan bir sokak kedisine ve yavrularına ev sahipliği yapıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde doğum yapan bir sokak kedisi, yavrularını tek tek ağzında taşıyarak tarihi İmaret Camii'ne sığındı. Cemaat namaz kıldığı sırada camiye giren anne kedi, yavrularını vaaz kürsüsünün altına yerleştirdi.

Osmancık ilçesi Güney Mahallesi'nde yakın zamanda doğum yapan bir sokak kedisi, yavruları için güvenli bir yer ararken tarihi İmaret Camii'nin açık olan penceresinden içeri girdi. Cemaat namaz kıldığı sırada kedi, ağzında tek tek taşıdığı yavrularını vaaz kürsüsünün altına yerleştirdi. Yavrularıyla birlikte camide yaşamaya başlayan anne kediye cami imamları Ömer Kılıçsokan ve Ali Karakuş ile cemaat sahip çıktı.

Anne kedinin yavrularını taşırken bir tanesinin pencereye sıkıştığını belirten İmaret Camii İmamı Ömer Kılıçsokan, "Yavru neredeyse ölmek üzereydi. Cemaatten bir kişi kalp masajı yaparak onu hayata döndürdü. Bizler de ona ve yavrularına sahip çıkıyoruz" dedi.

Yavruların henüz gözlerini açmadığını ifade eden Kılıçsokan, İslam dininin hayvanlara verdiği öneme dikkat çekerek, yavrular büyüdüğünde sahiplenmek isteyen vatandaşlara yardımcı olabileceklerini söyledi.

"Evimizin önüne bir su kabı, biraz mama koyarak bir canlının duasını alabiliriz"

Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) hayvan sevgisini hadislerle dile getiren Kılıçsokan, "Camimiz, 1430 yılında II. Murat döneminde inşa edilmiş tarihi bir yapıdır. Şu an camimizde bir kedi misafirimiz var. Yavrularını ağzıyla taşıyarak camimize sığındı. En güvenilir yer olarak camiyi gördü. Biz de elimizden geldiğince ona ve yavrularına yardımcı olmaya çalışıyoruz, mamasını ve suyunu temin ediyoruz. Müslümanların merhametli olması, İslam'ın hayvanlara verdiği önem Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiştir. Kedi, Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) duasını almış bir hayvandır. Peygamberimiz, 'Temiz bir hayvandır, aranızda dolaşsın' buyurmuştur. Abdest suyundan içmesine rağmen 'Ağzı temizdir, onun yediğinden içtiğinden yenilebilir, içilebilir' demiştir" dedi.

Kılıçsokan, "Ayrıca kedinin sürekli kendini temizlemekle meşgul olduğuna da dikkat çekmiştir. Bu sıcak günlerde dışarıda kalan hayvanlara ister kedi, ister köpek, isterse havada uçan bir kuş olsun yardımcı olmaya çalışalım. Evimizin önüne bir su kabı, biraz mama koyarak bir canlının duasını alabiliriz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmancık Camii'nde Anne Kedi ve Yavruları - Son Dakika

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