Osmancık'ta Eğriyar Yolu 47 Yıl Aradan Sonra Açıldı - Son Dakika
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Osmancık'ta Eğriyar Yolu 47 Yıl Aradan Sonra Açıldı

Osmancık\'ta Eğriyar Yolu 47 Yıl Aradan Sonra Açıldı

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim tarafından gündemden düşürülmeyen Eğriyar yolu 47 yıl aradan sonra tekrar kullanıma açıldı. Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan ve Çorum yolu diye adlandırılan Eğriyar Yolu belediye tarafından yapılıp kullanıma açıldı.

07.09.2024 17:22  Güncelleme: 17:26
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Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim tarafından gündemden düşürülmeyen Eğriyar yolu 47 yıl aradan sonra tekrar kullanıma açıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan ve Çorum yolu diye adlandırılan Eğriyar Yolu belediye tarafından yapılıp kullanıma açıldı.

Osmancıklının gündemindeki sıcaklığını koruyan ve aradan geçen zamana rağmen yol ile ilgili somut bir adımın 47 yıl aradan sonra atıldığını belirten Bilal Çevrim, Osmancık'tan Çorum'a gidecek vatandaşların D-100 karayoluna çıkmadan Çorum Yolu'na bağlandığını ifade ederek hem yolun kısaldığını hem de trafik yönünden tehlike arz etmediğini dile getirerek; "1977 yılında ilçeden geçmekte olan D-100 karayolunun yapımına başlanması ile ilçede atıl duruma gelen Çorum yoluna tek bağlantı yolu olan 'Eğriyar yolu Kızılırmak sahili ve pirinç tarlaları arasında süper bir nostaljik yol olmuş. Emeği geçen Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ederiz. İnşallah köprü konusunda bir girişim yapılacağı müjdesini de alırız." dedi.

Cemiyeti Başkanı Çevrim, Osmancık'ın Çorum ile bağlantısını sağlayan Eğriyar yolunun açılması talebini ilk olarak 2014 ve 2017 yıllarında dönemin Osmancık Belediye Başkanlarına ve yine dönemin AK Parti Çorum Milletvekillerine sunmuştu.

Dereboğazı Çayı üzerine bir köprü yapılması gerektiğini de vurgulayan Çevrim, her iki dönemde de talep edilen yol konusunda dönemin Milletvekilleri Cahit Bağcı ve Ahmet Sami Ceylan tarafından not alındığını ve ilgili kurumlara aktarılacağı sözünü almıştı. Ancak dönemin Belediye başkanı "Adatepe mesire alanına yapılacak yol bizim için daha önemli "diyerek engellemişti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmancık'ta Eğriyar Yolu 47 Yıl Aradan Sonra Açıldı - Son Dakika

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