Osmancık'taki Savaş Uçağı Yeni Yerine Taşındı - Son Dakika
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Osmancık'taki Savaş Uçağı Yeni Yerine Taşındı

Osmancık\'taki Savaş Uçağı Yeni Yerine Taşındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde savaş uçağı, D100 kara yolundaki genişletme çalışmaları sebebiyle yeni yerine taşındı. Uçak, ilçe halkı tarafından ilgiyle izlendi.

23.11.2024 16:20  Güncelleme: 16:25
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Çorum'un Osmancık ilçesinde uzun yıllardır sergilenen ve ilçenin simgesi haline gelen savaş uçağı, D100 kara yolundaki çalışma sebebiyle yeni yerine taşındı. İlçede yaşayan vatandaşlar, uçak taşıma çalışmasını meraklı gözlerle izledi.

Türkiye Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 1994 yılında Çorum'un Osmancık ilçesine getirilen "F-104G Starfighter" tipi savaş uçağı, uzun yıllar içerisinde adeta ilçenin simgesi haline geldi. Anıt uçak olarak sergilenen savaş uçağının D100 kara yolundaki genişletme çalışmaları sebebiyle yeni yerine taşınmasına karar verildi.

İlçe merkezi girişinde bulunan ve dönemin Hava Org. Ahmet Çörekçi'nin girişimiyle bir anıt olarak ilçeye getirilen askeri uçak, Osmancık Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 3 gün süren çalışmalarının ardından mevcut yerinden alındı. Tonlarca ağırlık kapasiteli vinçler ile bulunduğu yerden alınan uçak daha sonra 15 metre uzaklıktaki yeni yerine konuldu.

Yaklaşık 10 kişilik ekibin 3 gün süren uçak taşıma çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmancık'taki Savaş Uçağı Yeni Yerine Taşındı - Son Dakika

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