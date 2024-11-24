Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun\'dan Kaymakam Abdüssamed Kılıç\'a Ziyaret

Yerel

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçeye yeni atanan Kaymakam Abdüssamed Kılıç'ı ziyaret etti.

Resmi Gazetede 2 Kasım 2024 günü yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun'a bağlı Yakakent Kaymakamlığı görevinden Osmaneli Kaymakamlığına atanan Abdüssamed Kılıç göreve başladı. Göreve başlayan Kaymakam Abdüssamed Kılıç'ı Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İkili ilçede yapılacak olan çalışma ve projeler hakkında fikir alışverişi yaptı. Torun, Kılıç'a yeni görevinde başarılar dilerken, Osmaneli için güzel çalışmalara hep birlikte imza atacaklarını söyledi. - BİLECİK