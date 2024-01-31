Osmaneli Belediye Binasının Zemin Güçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde inşaatına başlanılan belediye binasının zemininde depreme dayanıklı zemin güçlendirme çalışması yapılıyor.

Osmaneli'nde inşaatına başlanılan belediye binasının çalışmaları hızla devam ediyor. Depreme dayanıklı bir inşaat için zemin güçlendirme çalışması unutulmadı. Gece gündüz devam eden inşaatta zemin güçlendirme çalışmalarının ardından demir döşeme işlemlerinin yapılacağı belirtildi. Belediye binasının inşaatını yakından takip eden Belediye Başkanı Münür Şahin, "Depreme dayanıklı yeni bir belediye binamız olacak. Yakından çalışmalarını takip ediyorum. En kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK