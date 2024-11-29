Osmaneli Belediyesi'nden Öğretmenlere Onur Yemeği - Son Dakika
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Yerel

Osmaneli Belediyesi'nden Öğretmenlere Onur Yemeği

Osmaneli Belediyesi\'nden Öğretmenlere Onur Yemeği

Osmaneli Belediyesi, ilçede görev yapan öğretmenler için onur yemeği düzenledi. Etkinliğe Belediye Başkanı Bekir Torun, Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve öğretmenlerin aileleri katıldı. Başkan Torun, öğretmenlere teşekkür etti ve eğitime verdikleri önemi vurguladı.

29.11.2024 10:46  Güncelleme: 10:47
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Osmaneli Belediyesi tarafından ilçede görev yapan öğretmenler için onur yemeği düzenlendi.

Düzenlenen yemeğe, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve eşi Birsen Torun, İlçe Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, görev yapan öğretmenler ve aileleri katıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçede görev yapan öğretmenlere hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek; "Geleceğin mimarı olan öğretmenlerimizi ve eğitim camiamızı hiç bir zaman ihmal etmedik. Okullarımızı devamlı ziyaret ettik, öğretmenler odası buluşmaları düzenleyerek kıymetli eğitim neferlerimizle bir araya geldik. Düzenlediğimiz onur yemeği için aileleriyle birlikte yemeğe teşrif eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli Belediyesi'nden Öğretmenlere Onur Yemeği - Son Dakika

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