Osmaneli Belediyesi'nin Yöresel Ürün Projesine Altın Karınca Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaneli Belediyesi'nin Yöresel Ürün Projesine Altın Karınca Ödülü

Osmaneli Belediyesi\'nin Yöresel Ürün Projesine Altın Karınca Ödülü

Osmaneli Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kadın Eli Osman Eli Yöresel Ürün Üretim Merkezi' projesi, Yerel Kalkınma kategorisinde Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü. Proje kapsamında üretim verimliliği artırıldı ve istihdam sağlandı.

16.12.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaneli Belediyesi tarafından hazırlanana "Kadın Eli Osman Eli Yöresel Ürün Üretim Merkezi" projesi ödüle layık görüldü.

Altın Karınca Ödülleri 2024 kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki belediyelerden toplam 310 başvuru alınmış ve başvurular, farklı kurum, kuruluş ve üniversitelerden alanlarında uzman 21 kişilik Altın Karınca Jürisi tarafından detaylı bir şekilde değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda 'Yerel Kalkınma' kategorisinde "Kadın Eli Osman Eli Yöresel Ürün Üretim Merkezi" projemiz Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü.

Porje hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Dönemimizde öncelikli projelerden biri olarak hayata geçirdiğimiz Ayva Lokumu ve Yöresel Ürün Üretim Merkezi'nin Beşevler Köyü'nden ilçe merkezimize taşınmasıyla önemli kazanımlar elde ettik. Bu taşınma sayesinde üretim verimliliği günlük 2 bin kutuya ulaştı. Aynı zamanda istihdam artışı sağlanarak çalışan sayısı 20'ye yükseldi ve vardiya sayısı ikiye çıkarıldı. Ayva lokumunun yanı sıra nar lokumunun da Türkiye'nin tüm şehirlerinde sürdürülebilir bir satış düzeyine ulaşması, projemizi daha da güçlendirdi. Osmaneli için üretmeye, geliştirmeye ve değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan ödülü Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, büyük bir gururla teslim aldılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Osmaneli, Ekonomi, Karınca, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli Belediyesi'nin Yöresel Ürün Projesine Altın Karınca Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:22:45. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaneli Belediyesi'nin Yöresel Ürün Projesine Altın Karınca Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.