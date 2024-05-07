Osmaneli\'de 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açıldı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi halkın hizmetine açıldı.

Osmaneli'nde bulunan Çerkeşli İlkokulunda gönüllüler ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açılarak şehitler anıldı. 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açılışına Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, çok sayıda personel ve vatandaş katılım sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kütüphanenin duvarlarına şehitlerin fotoğraf kareleri asıldı. Ellerinde bayraklar ile açılışı kutlayan minikler ardından çeşitli etkinlikler ile gönüllerince eğlendi. - BİLECİK