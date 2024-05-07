Osmaneli'de 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaneli'de 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açıldı

Osmaneli\'de 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Çerkeşli İlkokulunda gönüllüler ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açıldı. Açılışa Osmaneli Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kütüphanenin duvarlarına şehitlerin fotoğraf kareleri asıldı ve minikler çeşitli etkinliklerle eğlendi.

07.05.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi halkın hizmetine açıldı.

Osmaneli'nde bulunan Çerkeşli İlkokulunda gönüllüler ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açılarak şehitler anıldı. 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açılışına Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, çok sayıda personel ve vatandaş katılım sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kütüphanenin duvarlarına şehitlerin fotoğraf kareleri asıldı. Ellerinde bayraklar ile açılışı kutlayan minikler ardından çeşitli etkinlikler ile gönüllerince eğlendi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli'de 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:51 Milli Eğitim Bakanı Tekin’e tepkiler çığ gibi Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor Milli Eğitim Bakanı Tekin'e tepkiler çığ gibi! Mülakat ve kontenjan sayıları sonrası istifa çağrıları yapılıyor
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:46:19. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaneli'de 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement