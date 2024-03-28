Osmaneli\'de 27 köy muhtarına 3 bin dikensiz böğürtlen fidesi dağıtıldı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ekilmedik alan kalmaması için harekete geçen Kaymakam Yüksel Ünal, 27 köy muhtarına 3 bin dikensiz böğürtlen fidesi dağıtımı gerçekleştirdi

Fide dağıtım törenine, Kaymakam Yüksel Ünal, Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Çalışkan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir ve muhtarlar katıldı. Köylerde ekilmedik alan kalmaması, böğürtlen ile renklenmesini dileyen Kaymakam Yüksel Ünal "Kırsal bölgelerdeki çiftçilerimizin gelir seviyesini artırmak amacıyla Kaymakamlığımız ve Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz ile birlikte deneme amaçlı olarak 27 köy muhtarımıza her haneye ikişer adet verilmek üzere ve bizim bölgelerimizde bugüne kadar hiç yetiştirilmeyen böğürtlen fidesi dağıtıyoruz. Yaygınlaşması için 3 bin adet dikensiz böğürtlen fidelerini muhtarlarımıza teslim ettik. İnşallah ileriki yıllarda çiftçilerimiz memnun kalır böğürtlen yetiştiriciliğini daha yaygın hale getirirler. Çiftçilerimiz masrafı az getirisi yüksek olan ürün elde etmiş olurlar" dedi.

Fide dağıtım töreninde konuşan Muhtarlar Dernek Başkanı Kasım Balcı "Kaymakamımız Yüksel Ünal ilçemize geldiği günden bugüne kadar çiftçilerimize değişik ürün fideleri getirerek deneme bahçeleri yapılmış ve güzel sonuçlar almışlardır. Daha sonra çiftçilerimiz örnek bahçe olarak yetiştirdikleri ürünlerden kendilerine gelir kapısı olarak ürünlerini çoğaltarak gelir elde etmişlerdir. Bugün de bölgemizde bugüne kadar hiç yetiştirmemiş ve kırsal kesimlerde mutlaka iyi sonuçlar alacağımız dikensiz böğürtlen fidelerimizi tüm muhtarlarımız aldık, köylerimizde her çiftçimize denemek amaçlı vereceğiz. Emeği geçen herkese şahsım ve muhtarlarımız adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK