Bilecik\'te 27 milyon liralık "Sulama Projesi" tamamlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 27 milyon liralık "Sulama Projesi" tamamlandı.

Osmaneli ilçesinde, 27 milyon TL yatırım bedeline sahip sulama projesi tamamlanarak hizmete alındı. Osmaneli Belediyesi, Osmaneli Kaymakamlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Bilecik Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen proje kapsamında bölgedeki tarımsal üretimin artırılması hedeflendi. Sakarya Nehri kıyısında gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının ardından ulaşılan su kaynağıyla birlikte altyapı çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında bölgeye elektrik hattı çekilerek güçlü pompalarla suyun yüksek kotlara taşınması sağlandı. Toplam 4 bin 200 metre uzunluğunda ana su hattı inşa edilirken, 2 bin 500 ton kapasiteli modern su deposu ile depo aktarma odaları da projeye dahil edildi. Kurulan sistemle su tarım arazilerine ulaştırıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Bu önemli yatırımın ilçemize, üreticilerimize ve tarım sektörüne hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK