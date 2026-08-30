Osmaneli\'nde 30 Ağustos coşkusu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı sebebiyle kutlama programları düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı sebebiyle kutlama programları düzenlendi.

Program, Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Torun'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ile başladı. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Osmaneli Jandarma Komutanlığı'nda görevli J.Asb.Kd. Üçvş. Abdülbaki Altıntaş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrencilerin şiirlerini okumasıyla devam eden program, Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz makamında tebrikleri kabulüyle sona erdi.

Şehitler için dua edildi

Törenin ardından ilçe mezarlığındaki şehitliğe ziyarette bulunuldu. İlçe Müftü Vekili Vaiz Mehmet Fehmi Yolcu eşliğinde şehitlerin ruhu için dua edildi. İlçe müftülüğünde görevli imam hatipler ise Kur'an-ı Kerim okudu.

Etkinliklere, Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı Rümeysa Doruk, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Raşit Develioğlu, daire amirleri, askeri personel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.